سرویس ترکیه- سازمان هواشناسی ترکیه اعلام کرد همزمان با بارشهای پراکنده در برخی مناطق، دمای هوا در بخشهایی از کردستان ترکیه به ۴۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
به گزارش کردپرس، اداره کل هواشناسی ترکیه در تازهترین گزارش پیشبینی روزانه خود اعلام کرد که مناطق شمالی و شرقی کشور شاهد آسمانی نیمهابری تا ابری خواهند بود. همچنین بخشهای داخلی استانهای ساحلی دریای سیاه مرکزی و شرقی، استانهای اردهان و قارص، شمالشرق ارزروم و بخشهای شمالی و شرقی وان با رگبارهای محلی و گاهی همراه با رعد و برق روبهرو خواهند شد.
کد مطلب 2797491
نظر شما