به گزارش کردپرس، اداره کل هواشناسی ترکیه در تازه‌ترین گزارش پیش‌بینی روزانه خود اعلام کرد که مناطق شمالی و شرقی کشور شاهد آسمانی نیمه‌ابری تا ابری خواهند بود. همچنین بخش‌های داخلی استان‌های ساحلی دریای سیاه مرکزی و شرقی، استان‌های اردهان و قارص، شمال‌شرق ارزروم و بخش‌های شمالی و شرقی وان با رگبارهای محلی و گاهی همراه با رعد و برق روبه‌رو خواهند شد.

بر اساس این گزارش، در منطقه سرحد در کردستان ترکیه نیز آسمان عمدتاً صاف و کمی ابری پیش‌بینی شده، اما از ساعات بعدازظهر در استان‌های اردهان، قارص، شمال‌شرق ارزروم و بخش‌های شمالی و شرقی وان بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق رخ خواهد داد.

هواشناسی دمای هوای ارزروم را ۳۰ درجه، قارص ۲۸ درجه، مالاتیا ۳۷ درجه و وان ۲۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی کرده است.

در مقابل، موج گرما در بسیاری از شهرهای کردستان شدت بیشتری خواهد داشت؛ به‌طوری که دمای هوا در آمد (دیاربکر) ۴۱ درجه، ماردین ۳۸ درجه، سیرت ۳۹ درجه، اورفا ۴۲ درجه، جزیر (جیزره) ۴۶ درجه، نصیبین ۴۵ درجه، جولمرگ (حکاری) ۲۴ درجه، باتمان ۳۱ درجه و قزل‌تپه ۴۴ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

اداره کل هواشناسی ترکیه با تأکید بر اینکه دمای هوا همچنان بالاتر از میانگین فصلی باقی خواهد ماند، از شهروندان خواست با نوشیدن مایعات کافی، خودداری از حضور غیرضروری در ساعات گرم روز در معرض آفتاب و رعایت توصیه‌های بهداشتی، از خطرات ناشی از گرمای شدید پیشگیری کنند.