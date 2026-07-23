به گزارش کردپرس به نقل از مرکز مطالعات عراق، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، امروز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه در رأس هیأتی از وزیران و به دعوت رسمی رئیس‌جمهور ایران راهی تهران خواهد شد.

وی گفت پرونده گاز، در چارچوب منافع عراق، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوهای دوجانبه میان بغداد و تهران خواهد بود.

العبودی همچنین تأکید کرد که موضوع انحصار سلاح در دست دولت، یک پرونده کاملاً داخلی است و تنها در بغداد بررسی می‌شود و در هیچ پایتخت دیگری قابل مذاکره نیست.

سخنگوی دولت عراق با اشاره به حمایت جریان‌های سیاسی از دولت در مبارزه با فساد، تصریح کرد که این روند بدون هیچ‌گونه استثنا و فارغ از وابستگی یا نفوذ سیاسی افراد ادامه خواهد یافت.

وی همچنین از ابتکارهای دیپلماتیک عراق در قبال تحولات منطقه، امضای توافق‌نامه‌هایی با آمریکا برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت، و راه‌اندازی صندوق توسعه با مشارکت بانک مرکزی عراق و استقبال چند کشور برای همکاری در این طرح خبر داد.

العبودی در پایان افزود که پرونده منابع آب نیز از مهم‌ترین محورهای سفر نخست‌وزیر عراق به ترکیه در پایان ماه جاری خواهد بود.