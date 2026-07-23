تأکید بر رفع موانع بانکی برای سرمایه گذاران گردشگری در کردستان

به گزارش کرد پرس، آرمان وطن دوست در نشست مشترک با مدیران بانک های عامل استان، گفت: تسهیلات پیش بینی شده در قالب جزء یک ماده ۹۵ قانون برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام، ایجاد ظرفیت های جدید و تقویت سرمایه گذاری در بخش گردشگری فراهم کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و آیینی کردستان، افزود: حمایت از سرمایه گذاری در حوزه هایی مانند تأسیسات گردشگری، اقامتگاه های بوم گردی، مجتمع های خدماتی و صنایع دستی می تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان داشته باشد.

معاون گردشگری کردستان همچنین خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات و کاهش موانع اداری شد و اظهار کرد: تسهیل دسترسی سرمایه گذاران به منابع اعتباری، علاوه بر تکمیل پروژه های گردشگری، به ارتقای خدمات رسانی به گردشگران و افزایش جایگاه گردشگری استان کمک خواهد کرد.

در این نشست، وضعیت پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات بررسی و بر هماهنگی بیشتر بانک های عامل برای تسریع در روند پرداخت منابع اعتباری تأکید شد.