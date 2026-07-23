کشف ۲۷ ماینر غیرمجاز در مریوان؛ برق معادل مصرف ۱۲۰ خانوار به شبکه بازگشت

به گزارش کرد پرس به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، این عملیات روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ و در پی دریافت گزارش های مردمی، با دستور دادستان شهرستان مریوان و همکاری نیروی انتظامی انجام شد.

بر اساس این گزارش، از مجموع ماینرهای کشف شده، ۱۶ دستگاه در هفت منزل مسکونی و ۱۱ دستگاه دیگر در یک خانه باغ در شهرستان مریوان کشف و ضبط شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرد مصرف برق این ۲۷ دستگاه ماینر غیرمجاز معادل مصرف برق حدود ۱۲۰ خانوار بوده و با جمع آوری آن ها، این میزان ظرفیت به شبکه برق بازگشته است.

این شرکت ضمن قدردانی از همکاری شهروندان در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سامانه های ارتباطی شرکت توزیع نیروی برق یا مراجع ذی ربط گزارش کنند.