خرید بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان کردستان توسط شبکه تعاون روستایی

مجتبی سعیدی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: از آغاز فصل برداشت گندم در اوایل تیرماه تا ۲۹ تیرماه سال جاری، بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از طریق مراکز خرید شبکه تعاون روستایی استان خریداری و تحویل شده است.

وی افزود: عملیات خرید گندم با دقت و نظم مطلوب از طریق ۶ سیلو و ۶۴ مرکز خرید فعال در ۹ شهرستان استان در حال انجام است و روند تحویل محصول از سوی کشاورزان بدون وقفه ادامه دارد.

مدیر تعاون روستایی کردستان با اشاره به فعالیت این شبکه در خرید دانه های روغنی نیز، اظهار کرد: علاوه بر گندم، تاکنون یک هزار و ۱۵۰ تن کلزا در پنج مرکز خرید و ۵۰ تن کاملینا در سه مرکز شبکه تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شده است.

سعیدی با تأکید بر رعایت استانداردهای فنی در فرآیند خرید محصولات کشاورزی، ادامه داد: با توجه به حساسیت عملیات خرید، تمامی دستگاه های افت گیری مستقر در مراکز خرید مراحل تأیید استاندارد را با موفقیت پشت سر گذاشته اند تا دقت در سنجش کیفیت و وزن محصولات و حفظ حقوق کشاورزان به طور کامل تضمین شود.