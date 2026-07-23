رشد جمعیت کردستان پایین تر از میانگین کشور؛ هشدار درباره افزایش سالمندی

به گزارش کرد پرس، شعله شاه غیبی با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این روند، گفت: کاهش نرخ رشد جمعیت می تواند به افزایش سهم سالمندان، کاهش نیروی کار و تشدید فشار بر نظام سلامت و صندوق های حمایتی منجر شود؛ از این رو برنامه ریزی برای مدیریت ساختار سنی جمعیت ضروری است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نگران کننده تلفات جاده ای در استان، افزود: ۶.۱ درصد از کل مرگ ومیرهای کردستان ناشی از حوادث رانندگی است، در حالی که این رقم در کشور ۴.۶۴ درصد است؛ همچنین میزان مرگ ناشی از تصادفات به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کردستان ۲۷.۹۸ نفر و در کشور ۱۹.۳ نفر اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأکید کرد: کاهش تلفات جاده ای نیازمند همکاری دستگاه های مختلف و اقداماتی همچون ارتقای ایمنی راه ها، کنترل سرعت، فرهنگ سازی رانندگی و تقویت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی است.

شاه غیبی اظهار کرد: مرگ ناشی از حوادث غیرعمد مانند سوختگی و سقوط ۸.۶ درصد از کل مرگ های استان را تشکیل می دهد و سهم مرگ های ناشی از دیابت در کردستان ۳.۸ درصد است که پایین تر از میانگین کشوری ۵.۱۴ درصد قرار دارد.