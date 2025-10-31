ترکیه قصد دارد سال آینده کریدور ترانزیتی ترکیه–سوریه را فعال کند

به گزارش کردپرس، عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، اعلام کرد که از زمان امضای توافقنامه در ماه ژوئن، کامیونهای ترکیهای میتوانند از مسیر سوریه به اردن و کشورهای خلیج فارس سفر کنند، اما هنوز برخی مشکلات در زمینه مقررات گمرکی داخل سوریه، بازسازی جادهها و صدور ویزا باقی مانده است.
به نوشته دیلی صباح، بولات با اشاره به اینکه امضای توافق میان وزیران حملونقل ترکیه و سوریه در اردن با استقبال روبهرو شده، گفت: «از آنجا که این مسیر از ترکیه تا اروپا و از طریق اردن و سوریه امتداد دارد، اهمیت حیاتی در حوزه تجارت و حملونقل دارد.»
او افزود: «به محض اینکه بازسازی جادهها و خطوط ریلی در این مناطق آغاز شود، تجارت و رفاه اقتصادی بهسرعت رشد خواهد کرد.»
وزیر بازرگانی ترکیه همچنین از تمایل ترکیه و اردن برای احیای راهآهن تاریخی حجاز با همکاری دو کشور خبر داد و گفت: «امیدواریم این مسیر تاریخی دوباره فعال شود، زیرا میتواند موجب افزایش چشمگیر حملونقل بار و مسافر شود.»
بولات اظهار داشت که نخستین دور نشستهای کمیسیون مشترک اقتصادی ترکیه و اردن روز چهارشنبه پایان یافته و دو طرف یادداشت تفاهمی امضا کردهاند که چارچوب همکاریهای آینده در زمینههای تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری و فرهنگ را مشخص میکند.
او تأکید کرد: «توافقی که امروز امضا کردیم، نقشهراهی مکتوب برای توافقها و فعالیتهای مشترک آینده میان دو کشور فراهم میسازد.»
به گفته وزیر بازرگانی ترکیه، حجم تجارت متقابل میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۱ میلیارد دلار رسیده و تاکنون در سال جاری از ۱٫۴ میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. بولات ابراز امیدواری کرد که این رقم تا پایان سال به بیش از ۱٫۶ میلیارد دلار برسد.
وی در پایان از شرکتهای بازرگانی و پیمانکاران ترک خواست در پروژههای زیرساختی ۱۵ میلیارد دلاری اردن که قرار است از سال آینده آغاز شود، مشارکت فعال داشته باشند. این پروژهها شامل احداث خطوط ریلی و طرحهای بزرگ تأمین آب است. بولات یادآور شد که پیمانکاران ترکیه تاکنون ۶۰ پروژه به ارزش ۲٫۳ میلیارد دلار در اردن تکمیل کردهاند و افزود: «با افزایش تجارت، سرمایهگذاریهای ما نیز رشد خواهد کرد.»
