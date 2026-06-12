۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵

بازگشایی گذرگاه مرزی نصیبین-قامشلو در هفته آینده

بازگشایی گذرگاه مرزی نصیبین-قامشلو در هفته آینده

سرویس سوریه - گذرگاه مرزی نصیبین-قامشلو در مرز میان کردستان سوریه و ترکیه، هفته آینده بازگشایی خواهد شد.

به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام یک منبع آگاه، گذرگاه مرزی نصیبین در مرز میان شهر قامشلو و ترکیه پس از سال‌ها تعطیلی، هفته آینده بازگشایی می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه ازسرگیری بخشی از ترددهای غیرنظامی و فعالیت‌های تجاری در این منطقه را فراهم کند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی یک منبع آگاه، اقدامات و آمادگی‌های لازم برای بازگشایی گذرگاه مرزی نصیبین در دو سوی مرز سوریه و ترکیه همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

این منبع اظهار داشت که در روزهای اخیر روند آماده‌سازی شامل تعیین نیروهای کاری و نصب دوربین‌های نظارتی ادامه داشته و مراحل اجرایی با سرعت در حال انجام است.

گذرگاه نصیبین که در مقابل شهر قامشلو قرار دارد، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی منطقه به شمار می‌رود. این گذرگاه در سال‌های گذشته به‌صورت مقطعی، به‌ویژه در سال ۲۰۱۶، بازگشایی شده بود، اما پس از آن مقامات ترکیه آن را به‌طور کامل به روی تردد غیرنظامیان و فعالیت‌های تجاری بستند.

هنوز مقام‌های رسمی سوریه و ترکیه درباره زمان دقیق بازگشایی این گذرگاه اظهارنظر نکرده‌اند.

کد مطلب 2796269

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