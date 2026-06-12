بازگشایی گذرگاه مرزی نصیبین-قامشلو در هفته آینده

به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام یک منبع آگاه، گذرگاه مرزی نصیبین در مرز میان شهر قامشلو و ترکیه پس از سال‌ها تعطیلی، هفته آینده بازگشایی می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه ازسرگیری بخشی از ترددهای غیرنظامی و فعالیت‌های تجاری در این منطقه را فراهم کند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی یک منبع آگاه، اقدامات و آمادگی‌های لازم برای بازگشایی گذرگاه مرزی نصیبین در دو سوی مرز سوریه و ترکیه همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

گذرگاه نصیبین که در مقابل شهر قامشلو قرار دارد، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی منطقه به شمار می‌رود. این گذرگاه در سال‌های گذشته به‌صورت مقطعی، به‌ویژه در سال ۲۰۱۶، بازگشایی شده بود، اما پس از آن مقامات ترکیه آن را به‌طور کامل به روی تردد غیرنظامیان و فعالیت‌های تجاری بستند.