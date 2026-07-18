جنجال جدید تیم سقوط کرده ٩٠ ارومیه در آخرین بازی لیگ یک!

این تیم پیش از این نیز در جریان فصل، یک بار در کرمانشاه مقابل بعثت حاضر نشده بود و طبق قوانین، تکرار چنین اتفاقی میتوانست تبعات سنگینتری برای باشگاه داشته باشد و حتی سقوط به دسته پایینتر را رقم بزند. به همین دلیل، نود با حداقل نفرات ممکن خود را به کرمان رساند تا مسابقه را آغاز کند و از جریمه غیبت کامل فرار کند.
اما این حضور صوری هم بیشتر از چند دقیقه دوام نیاورد. در همان دقایق ابتدایی مسابقه، یکی از هفت بازیکن نود دچار مصدومیت شد و با توجه به اینکه این تیم دیگر تعداد کافی بازیکن برای ادامه مسابقه در اختیار نداشت، داور چارهای جز پایان دادن به بازی نداشت.
تصویر ترکیب اولیه نود ارومیه در این مسابقه نیز به خوبی گویای شرایط عجیب این تیم است؛ لیستی که تنها هفت نام در آن دیده میشود و نیمکت از هر جنبندهای خالی است.
پایان فصل برای نود ارومیه نه با یک مسابقه فوتبالی، بلکه با تصویری تلخ از مشکلات مدیریتی و اقتصادی فوتبال در ارومیه رقم خورد، مسابقهای که شاید یکی از عجیبترین قابهای تاریخ هفتههای پایانی لیگهای فوتبال کشور باشد.
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