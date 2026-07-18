جنجال جدید تیم سقوط کرده ٩٠ ارومیه در آخرین بازی لیگ یک!

به گزارش کردپرس، از ورزش سه، نود ارومیه که سقوطش به لیگ دسته دوم قطعی شده بود، برای دیدار تشریفاتی مقابل مس کرمان راهی کرمان شد، اما نه با یک تیم کامل؛ بلکه با تنها ۷ بازیکن. شرایط به شکلی بود که تعداد بازیکنان حاضر در زمین تقریباً با تعداد نفرات حاضر روی نیمکت و حتی تماشاگران حاضر در ورزشگاه برابری می‌کرد.

به گزارش کردپرس، از ورزش سه، نود ارومیه که سقوطش به لیگ دسته دوم قطعی شده بود، برای دیدار تشریفاتی مقابل مس کرمان راهی کرمان شد، اما نه با یک تیم کامل؛ بلکه با تنها ۷ بازیکن. شرایط به شکلی بود که تعداد بازیکنان حاضر در زمین تقریباً با تعداد نفرات حاضر روی نیمکت و حتی تماشاگران حاضر در ورزشگاه برابری می‌کرد.

این تیم پیش از این نیز در جریان فصل، یک بار در کرمانشاه مقابل بعثت حاضر نشده بود و طبق قوانین، تکرار چنین اتفاقی می‌توانست تبعات سنگین‌تری برای باشگاه داشته باشد و حتی سقوط به دسته پایین‌تر را رقم بزند. به همین دلیل، نود با حداقل نفرات ممکن خود را به کرمان رساند تا مسابقه را آغاز کند و از جریمه غیبت کامل فرار کند.

اما این حضور صوری هم بیشتر از چند دقیقه دوام نیاورد. در همان دقایق ابتدایی مسابقه، یکی از هفت بازیکن نود دچار مصدومیت شد و با توجه به اینکه این تیم دیگر تعداد کافی بازیکن برای ادامه مسابقه در اختیار نداشت، داور چاره‌ای جز پایان دادن به بازی نداشت.

به این ترتیب، دیدار مس کرمان و نود ارومیه نیمه‌تمام ماند و طبق مقررات، نتیجه ۳ بر صفر به سود مس کرمان اعلام خواهد شد.

تصویر ترکیب اولیه نود ارومیه در این مسابقه نیز به خوبی گویای شرایط عجیب این تیم است؛ لیستی که تنها هفت نام در آن دیده می‌شود و نیمکت از هر جنبنده‌ای خالی است.

پایان فصل برای نود ارومیه نه با یک مسابقه فوتبالی، بلکه با تصویری تلخ از مشکلات مدیریتی و اقتصادی فوتبال در ارومیه رقم خورد، مسابقه‌ای که شاید یکی از عجیب‌ترین قاب‌های تاریخ هفته‌های پایانی لیگ‌های فوتبال کشور باشد.