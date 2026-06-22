تیم فوتبال ٩٠ ارومیه در قعر جدول

با این نتیجه، تیم پالایش نفت بندرعباس ۳۹ امتیازی شد و در رده هشتم جدول رده بندی لیگ دسته اول قرار گرفت و تیم ۹۰ ارومیه نیز با باخت خانگی که متحمل شد و البته نتایج مساوی شهرداری نوشهر و کاراگستر شبستر و همچنین برد شناورسازی قشم در رده هفدهم جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته اول باقی ماند تا همچنان یکی از کاندیداهای سقوط به دسته پایین تر باشد.

۹۰ در حال حاضر ۲۴ امتیاز دارد که یک امتیاز کمتر از شهرداری نوشهر و دو امتیاز کمتر از کاراگستر شبستر است.