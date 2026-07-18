اعتبار کریدور شمال غرب - جنوب غرب در استان به ۵۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش کرد پرس، استاندار کردستان در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان در سنندج، گفت: نحوه توزیع اعتبارات امسال نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است، هرچند ممکن است در برخی شاخص ها و شیوه توزیع، اشکالاتی وجود داشته باشد که در مراحل بعدی با دقت و عدالت بیشتری اصلاح خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده طی کمتر از ۲ سال گذشته افزود: مدیران استان در این مدت تلاش گسترده ای برای پیشبرد برنامه های توسعه ای انجام داده اند و اعتبارات جدول ۱۰-ج در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش یافته که با وجود محدودیت منابع و شرایط ناشی از جنگ، رشد قابل توجهی محسوب می شود و کردستان از این نظر رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

استاندار کردستان ادامه داد: اعتبارات ملی ویژه استان نیز ۱۸۸ درصد افزایش یافته، اما این میزان برای جبران فاصله کردستان با شاخص های توسعه ای کافی نیست و تلاش خواهد شد سایر منابع اعتباری که هنوز توزیع نشده اند به بخش های دارای اولویت و نیاز بیشتر اختصاص یابد.

زره تن لهونی با اشاره به پروژه کریدور شمال غرب - جنوب غرب کشور در محدوده استان گفت: اعتبار این طرح از ۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که از این میزان ۲۳ هزار میلیارد ریال تخصیص داده شد و اعتبار آن در سال ۱۴۰۵ نیز به ۵۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه مولدسازی افزود: از ظرفیت های موجود در این بخش به شکل مطلوب استفاده نشده و انتظار می رود دستگاه ها در سال جاری همکاری بیشتری برای اجرای طرح های مولدسازی داشته باشند.

استاندار کردستان بهره برداری از ۶۰ هزار متر مربع فضای آموزشی طی ۲ سال گذشته را از دستاوردهای مهم استان عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش نیز با استفاده از ظرفیت املاک خود باید نقش فعال تری در اجرای طرح مولدسازی ایفا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز با اشاره به افزایش سهم استان در مبادلات مرزی گفت: سهمیه مبادلات مرزی کردستان از ۹۴۰ میلیون دلار در سال گذشته به یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار در سال جاری افزایش یافته که می تواند به رونق اقتصادی و توسعه مناطق مرزی کمک کند.

ارسلان ازهاری افزود: اعتبارات قانون ساماندهی مبادلات مرزی باید به عنوان ظرفیتی ویژه برای شهرستان های مرزی در نظر گرفته شود و در محاسبات توزیع سایر اعتبارات استانی لحاظ نشود.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف اعتبارات ملی دارای سهم استانی و تقویت منابع صندوق های توسعه ای برای حمایت از تولید، اشتغال و طرح های دانش بنیان شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز گفت: طی دو سال گذشته ۶۰ هزار متر مربع به فضای آموزشی استان افزوده شده و تا مهرماه امسال نیز ۱۷۹ کلاس درس جدید با زیربنای حدود ۴۰ هزار متر مربع به بهره برداری خواهد رسید.

سیدفواد حسینی افزود: برای تکمیل طرح های نیمه تمام آموزشی و رساندن سرانه فضای آموزشی استان به میانگین کشور، اعتبارات قابل توجهی مورد نیاز است و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، زمینه ساز توسعه پایدار خواهد بود.

وی همچنین از رشد قابل توجه اعتبارات نوسازی مدارس و افزایش مشارکت خیران در توسعه فضاهای آموزشی استان خبر داد.

فرماندار سنندج نیز با اشاره به وضعیت اعتبارات شهرستان گفت: از مجموع ۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای شهرستان، تنها ۴۴ درصد تخصیص یافته که پاسخگوی نیازهای زیرساختی سنندج نیست.

غریب سجادی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی باید در جذب و هزینه کرد اعتبارات پاسخگو باشند و ارزیابی عملکرد آنان بر اساس میزان جذب منابع و پیشرفت پروژه ها انجام شود.

وی همچنین خواستار نظارت بیشتر بر نحوه هزینه کرد اعتبارات و تسریع در اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام شد.

فرماندار بیجار نیز با انتقاد از برخی شاخص های توزیع اعتبارات، خواستار بازنگری در معیارهای تخصیص منابع شد و گفت: شهرستان های دارای رشد منفی جمعیت و محرومیت زیرساختی نیازمند حمایت ویژه هستند.

کاظم کاظمی افزود: در محاسبه شاخص های توسعه ای باید میزان بهره برداری واقعی از زیرساخت ها و شرایط شهرستان های کمتر برخوردار مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد برای تسهیل جذب سرمایه گذاری، از ظرفیت نیروهای متخصص بخش خصوصی در کنار فرمانداران استفاده شود.

فرماندار سروآباد نیز با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت های ویژه شهرستان ها در توزیع اعتبارات گفت: توسعه هورامان، تکمیل زیرساخت های آب و برق و اجرای پروژه های راه روستایی باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرد.

فیروز عارفی افزود: شرایط کوهستانی، پراکندگی سکونتگاه ها و هزینه بالای اجرای پروژه ها ایجاب می کند شاخص های بومی در توزیع اعتبارات لحاظ شود.

وی همچنین خواستار تأمین اعتبار برای تکمیل پروژه های پمپاژ آب، ایجاد پست برق و توسعه زیرساخت های گردشگری منطقه هورامان شد.