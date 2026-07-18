سرخط خبرهای ۲۷ تیر خبرگزاری کردپرس

اوجالان در پی بازتعریف نقش کُردها؛ «کُرد جدید» محور مرحله پس از پ.‌ک.‌ک

پیام عبدالله اوجالان به نخستین شماره نشریه «کومینال» نشان می‌دهد پروژه فکری او برای دوران جدید، بر بازسازی جامعه کرد، نهادسازی مدنی و تربیت نسلی استوار است که از مبارزه برای اثبات هویت، به مشارکت در اداره جامعه گذر کرده است.



بازگشت غول‌های نفتی غرب به کرکوک

دو شرکت بزرگ نفتی بی‌پی بریتانیا و کونوکوفیلیپس آمریکا در قالب مشارکتی جدید، توسعه یکی از مهم‌ترین میادین نفتی عراق در کرکوک را برعهده خواهند گرفت. این پروژه‌ ۲۵ میلیارد دلاری علاوه بر اهداف اقتصادی، از تلاش بغداد برای افزایش حضور شرکت‌های غربی در صنعت انرژی عراق و کاهش نفوذ شرکت‌های چینی حکایت دارد.



منابع دم‌پارتی: درباره قانون صلح توافق شده؛ لایحه در ماه جاری به پارلمان می‌رود

منابع دم‌پارتی اعلام کردند در دیدار هیئت امرالی این حزب با مقام‌های حزب عدالت و توسعه (AKP)،

درباره ارائه لایحه صلح در ماه جاری توافق حاصل شده است. این منابع همچنین گزارش‌های منتشرشده درباره موکول شدن بررسی این طرح به ماه اکتبر را رد کردند.