کشف ٨٧٤ کیلوگرم انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی چندین شبانه روز اقدام اطلاعاتی، از ورود محموله مواد مخدر به محور های مواصلاتی استان مطلع شدند.



او افزود: طی دو عملیات برنامه ریزی شده و منسجم؛ نهایتا سوداگران مرگ شناسایی و خودروهای آنان در یکی از محورهای مواصلاتی استان متوقف که در بازرسی از آنها، مقدار بیش از ۲۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.



فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: در این راستا ۵ دستگاه خودرو توقیف و ۸ نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.



او در ادامه از کشف بیش از ۶۲۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه طی عملیات مشترک اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره اطلاعات استان، خبر داد و گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره اطلاعات استان در پی یک اقدام اطلاعاتی، از تردد قاچاقچیان و گذر محموله مواد مخدر از محور های مواصلاتی به شهرستان های شمال استان مطلع شدند.



جهانبخش افزود: با اقدامات فنی، در نهایت سوداگران مرگ شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه خودرو های آنان متوقف شد که در بازرسی از آنها، مقدار ۶۲۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.



فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: در این راستا ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.



سردار جهانبخش در پایان با تقدیر از همکاری های خوب و به موقع مردم با پلیس، گفت: از شهروندان تقاضا داریم هر گونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است/.





