واردات داروی بیماران خاص از مرزهای آذربایجان غربی آزاد شد

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: همه تصمیمات باید در راستای ایجاد رفاه و حل مشکلات مردم اخذ شود؛ در همین راستا طبق مصوبه شورای تامین استان در جنگ، واردات داروهای بیماران خاص از طریق شرکت‌های معتبر برای بیمارستان‌های خصوصی آذربایجان‌غربی از طریق مرزهای این استان آزاد است.

او ادامه داد: تلاش‌های به کار گرفته شده تا باری از مشکلات خانواده‌های درگیر با بیماری‌های خاص کاسته شود؛ بیمارستان‌های خصوصی می‌توانند از این طریق داروهای بیماری‌های خاص مورد نیاز را تامین و از تشکیل بازار سیاه توسط دلالان و فشار مضاعف به بیماران جلوگیری کنند.

رحمانی با تاکید بر جایگاه راهبردی مرز بازرگان در تجارت خارجی کشور، بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های این مرز، تسهیل مبادلات قانونی و روان‌سازی ورود کالاهای مورد نیاز مردم، از اولویت‌های جدی مدیریت استان و از مطالبات مورد تاکید ریاست جمهوری است.

او مرز بازرگان را مهم‌ترین گذرگاه زمینی ایران به اروپا دانست و اظهار کرد: اجرای طرح جامع پایانه، ارتقای امکانات و توسعه خدمات مرزی باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا این مرز به نماد اقتدار، امنیت و رونق اقتصادی کشور تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مستقر در مرز، افزود: هیچ مانع غیرضروری نباید روند مبادلات قانونی را مختل کند و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با همکاری و هم‌افزایی، شرایط را برای تسهیل تجارت، تامین کالاهای مورد نیاز مردم و حمایت از فعالان اقتصادی فراهم کنند.

رحمانی همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و تجارت مرزنشینی را برای پشتیبانی از تولید، بهبود معیشت مرزنشینان و تنظیم بازار ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی در کنار امنیت مرزها معنا پیدا می‌کند و هرگونه اخلال در روند خدمات‌رسانی یا تامین کالا با جدیت پیگیری خواهد شد.

در این نشست، اعضای شورای ساماندهی مبادلات مرزی آخرین وضعیت مبادلات تجاری، روند توسعه زیرساخت‌های گمرکی و حمل‌ونقل، راهکارهای تسهیل صادرات و واردات و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را بررسی کردند.

همچنین بر افزایش سرعت ترخیص کالا، توسعه خدمات لجستیکی، بهره‌گیری از ظرفیت کریدورهای بین‌المللی، گسترش بازارچه‌های مرزی، حمایت از تولید صادرات‌محور و تقویت جایگاه منطقه آزاد ماکو به عنوان قطب تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری شمال‌غرب کشور تاکید شد.