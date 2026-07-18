کشف جنازه مرد میانسال میاندوآبی پس از چندین ماه در خانه اش!

به گزارش کردپرس، سامان محمدی رئیس آتش‌نشانی میاندوآب در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر گرم بودن غیرعادی دیوارهای یک واحد مسکونی و بی‌اطلاعی طولانی‌مدت از وضعیت ساکن آن، تیم‌های عملیاتی پس از هماهنگی قضایی و انتظامی وارد منزل شدند.



او افزود: ماموران آتش‌نشانی پس از ورود به منزل با پیکر بی‌جان این شهروند مواجه شدند. کارشناسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت این اتفاق تلخ، مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به دلیل استفاده همزمان از اجاق گاز و بخاری با دودکش معیوب بوده است.



محمدی با اشاره به وضعیت ظاهری محل تصریح کرد: تخمین زده می‌شود که این حادثه حدود ۴ تا ۵ ماه قبل (احتمالاً در اواخر فصل سرما) رخ داده باشد. در حال حاضر محل جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.





🆔 @