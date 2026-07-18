۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴

کشف جنازه مرد میانسال میاندوآبی پس از چندین ماه در خانه اش!

کشف جنازه مرد میانسال میاندوآبی پس از چندین ماه در خانه اش!

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب از کشف پیکر یک مرد میانسال در یکی از واحدهای مسکن مهر این شهرستان خبر داد که بررسی‌های اولیه از وقوع این حادثه در اواخر زمستان گذشته حکایت دارد.

به گزارش کردپرس، سامان محمدی رئیس آتش‌نشانی میاندوآب در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر گرم بودن غیرعادی دیوارهای یک واحد مسکونی و بی‌اطلاعی طولانی‌مدت از وضعیت ساکن آن، تیم‌های عملیاتی پس از هماهنگی قضایی و انتظامی وارد منزل شدند.

او افزود: ماموران آتش‌نشانی پس از ورود به منزل با پیکر بی‌جان این شهروند مواجه شدند. کارشناسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت این اتفاق تلخ، مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به دلیل استفاده همزمان از اجاق گاز و بخاری با دودکش معیوب بوده است.

محمدی با اشاره به وضعیت ظاهری محل تصریح کرد: تخمین زده می‌شود که این حادثه حدود ۴ تا ۵ ماه قبل (احتمالاً در اواخر فصل سرما) رخ داده باشد. در حال حاضر محل جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.


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کد مطلب 2797394

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