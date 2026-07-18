کسب جایزه نخست جشنواره «مون فیلم فرست» ایتالیا توسط کارگردان کردستانی

به گزارش کرد پرس، این جشنواره در شهر مونبِلو مونفِراتو (استان آلساندریا، ایتالیا) برگزار شد و فیلم «هم بازی» توانست در رقابت با بیش از ۱۷۰۰ اثر از کشورهای مختلف، عنوان نخست بخش آرای تماشاگران را کسب کند.

این موفقیت در ادامه حضور بین المللی «هم بازی» در جشنواره های معتبر جهانی رقم خورده است. این فیلم پیش از این نیز در بخش رقابتی جشنواره های متعددی از جمله شانزدهمین جشنواره فیلم ورزشی بارسلونا، بیست وپنجمین جشنواره فیلم ورزشی لیبرتس جمهوری چک و همچنین جشنواره های فیلم کوتاه در کشورهای آلمان، بلغارستان، ایالات متحده آمریکا و چند کشور دیگر حضور داشته است.

«هم بازی» دومین فیلم کوتاه ساخته شده توسط «فواد لطفی»، دانش آموخته رشته کارگردانی اهل دهگلان استان کردستان است. لطفی پیش تر به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز در فیلم سینمایی «دزد رؤیا» و نیز به عنوان دستیار اول کارگردان در مستندهای «حبیب الله»، «بووک»، «مرد رنگی» و چند اثر دیگر فعالیت داشته است.

کسب این جایزه، گامی مهم در مسیر حضور بین المللی سینمای کوتاه ایران و تأییدی بر استقبال مخاطبان جهانی از فیلم «هم بازی» به شمار می رود.