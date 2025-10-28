تیم نود ارومیه رایگان واگذار می شود

به گزارش کردپرس، باشگاه نود ارومیه توانست فصل پیش به لیگ دسته اول صعود کند. . با این حال، در شرایطی که فقط 10 هفته از مسابقات سپری شده، مشکلات متعدد از باشگاه ارومیه‌ای مخابره می‌شود. در هفته های اخیر، بعد از جدایی ابراهیم اشکش، حسین خطیبی نیز از هدایت این تیم کنار رفت و حالا صحبت از واگذاری امتیاز به میان آمده است.

در بیانیه باشگاه نود ارومیه به شرح زیر است: "با توجه به حواشی و نامهربانی های صورت گرفته و در راستای احترام به هواداران پرشور و همچنین آخرین گام در راستای غیرت و تعصب نسبت به شهر ارومیه و مردم شریف خطه آذربایجان، این باشگاه، آمادگی دارد ظرف ۴۸ ساعت آینده امتیاز حاضر در لیگ دسته اول فوتبال کشور را به‌صورت کاملاً رایگان و بدون هیچ چشم‌داشتی، در اختیار هر شخص حقیقی یا حقوقی، ارگان، شرکت یا مجموعه‌ای مستقر در داخل استان قرار دهد که توان و اراده‌ی واقعی تیم‌داری را داشته باشد.در سال‌های گذشته، با وجود بهانه‌هایی چون نبود تماشاگر و ظرفیت فوتبالی در آذربایجان غربی، هیچ گام مؤثری برای سرمایه گذاری در فوتبال این استان برداشته نشده است. اما بواسطه زحمات و برنامه ریزی اصولی، امروز نام ارومیه با ۹۰ گره خورده و به‌عنوان پایتخت جدید فوتبال ایران شناخته می‌شود.چهارده سال است که بار سنگین این مسیر بر دوش زحمت‌کشان مجموعه ۹۰ بوده است. اکنون تمام زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها فراهم‌اند تا هر فرد یا نهادی بسان ۹۰ ارومیه، که نسبت به شهر، آینده‌ی جوانان و مردم متعهد و متعصب است، برای این بستر آماده و شرایط مناسبت پیش‌قدم شود و پرچم این تیم را در دست گیرد. بسم‌الله…"

گفتنی است؛ باشگاه فوتبال نود ارومیه در سال ۱۳۹۰ در شهر ارومیه تأسیس شد. پس از جابه‌جایی امتیاز باشگاه فوتبال گسترش فولاد تبریز با باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز در لیگ آزادگان و انحلال نام گسترش فولاد، امتیاز لیگ یکی آن در مرداد ۱۳۹۷ به ارومیه انتقال یافت و باشگاه نود جهت حضور در لیگ آزادگان حاضر شد.

مالکیت این باشگاه در حال حاضر بر عهده اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی است و در دو ماه اخیر حواشی فراوانی از سوی هواداران این تیم در قالب جریان های قوم گرایی و توهین به کردها در ارومیه انجام گرفت که با واکنش فعالان اجتماعی رو به رو شد/.