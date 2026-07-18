به گزارش کردپرس؛ فرزاد الماسی، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پاوه، با حضور بامدادی در منطقه بوزین و مره خیل اعلام کرد: متأسفانه بخشهایی از منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل، واقع در بخش باینگان شهرستان پاوه، دچار آتشسوزی شده است.
وی با بیان اینکه تمامی ظرفیتها و اقدامات لازم برای کنترل و مهار آتشسوزی به کار گرفته شده است، افزود: نیروهای امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در حال تلاش برای جلوگیری از گسترش حریق و مهار کامل آن هستند.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پاوه همچنین از نیروهای مردمی که از توانایی و آمادگی لازم برای مشارکت در عملیات اطفای حریق برخوردارند، درخواست کرد با هماهنگی مسئولان محلی و ستاد مدیریت بحران، نیروهای عملیاتی را در مهار آتشسوزی همراهی کنند.
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