پایداری هوا تا پایان هفته؛ افزایش دما و خطر آتش سوزی در مراتع و جنگل ها

به گزارش کرد پرس، بر اساس اطلاعیه پیش بینی پنج روزه، تا روز شنبه ۲۷ تیر، آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد، گاهی نسبتاً شدید، پیش بینی می شود. همچنین به دلیل وزش باد با منشأ غربی، احتمال نفوذ غبار رقیق به برخی نقاط استان وجود دارد.

طبق این گزارش، روند افزایش دما تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و از ابتدای هفته آینده دمای هوا بین یک تا سه درجه سانتی گراد کاهش می یابد. بیشینه دمای شهرهای استان در روزهای پایانی هفته بین ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد خواهد بود که سروآباد با دمای ۴۰ درجه گرم ترین شهرستان پیش بینی شده است.

هواشناسی کردستان با تأکید بر تداوم هوای گرم و خشک، از شهروندان، گردشگران و بهره برداران منابع طبیعی خواست از هرگونه اقدامی که احتمال بروز آتش سوزی را افزایش می دهد خودداری کرده و در صورت مشاهده حریق، موضوع را به دستگاه های مسئول اطلاع دهند.