سرخط خبرهای ۲۴ تیر خبرگزاری کردپرس

فرصتسوزی کمیسیون صلح پارلمان ترکیه در حل مسئله کردها
کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» پارلمان ترکیه قرار بود پل ارتباطی میان روند صلح، جامعه مدنی و قربانیان درگیریهای چند دهه گذشته باشد، اما به اعتقاد پژوهشگران مدرسه اقتصاد لندن، محدود شدن آن به چارچوب امنیتی دولت و بیتوجهی به حقوق کردها و عدالت انتقالی، این کمیسیون را به نمونهای از فرصتسوزی در مسیر حل مسئله کردها تبدیل کرده است.
دولت باغچه لی: جایگاه ترکیه اتاق انتظار اروپا نیست، میز تصمیمگیری اروپاست
رئیس حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) با تأکید بر افزایش جایگاه راهبردی آنکارا در ناتو و معادلات امنیتی منطقه، گفت: ترکیه دیگر کشوری نیست که در «اتاق انتظار» اتحادیه اروپا نگه داشته شود، بلکه باید در جایگاهی قرار گیرد که تصمیمهای راهبردی اروپا و جهان در آن اتخاذ میشود.
فرمانده پ ک ک : انگار عزم راسخی برای متوقف کردن روند صلح وجود دارد
هلین امید، یکی از فرماندهان ارشد PKK، با انتقاد از ادامه انزوای عبدالله اوجالان و توقف دیدارها با او، تأکید کرد که ادامه روند صلح و هرگونه پیشرفت در فرآیند خلع سلاح، تنها در صورتی امکانپذیر است که اوجالان از آزادی فیزیکی برخوردار باشد و بتواند مستقیماً هدایت این روند را بر عهده بگیرد.
بازخوانی هویت کردی از نگاه یک نشریه آلمانی
نشریه کورکتیو در گزارشی تحلیلی، هویت کردی را حاصل تجربههای متفاوت در کشورهای مختلف و میان جوامع مهاجر میداند و تأکید میکند که تنوع درونی جامعه کرد، بخشی از واقعیت این هویت است.
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