سیل ۱۲۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی صفائیه خوی خسارت زد

به گزارش کردپرس، علیرضا مردانی با تشریح جزئیات آسیب‌های وارده به بخش کشاورزی منطقه اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب مهیب در دو نوبت طی هفته گذشته در بخش صفائیه خوی، خسارت‌های سنگینی به اراضی زراعی این منطقه وارد آمده است.

وی با اشاره به وسعت اراضی آسیب‌دیده تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان معین، ۵۴ هکتار از مزارع گندم، جو و یونجه این بخش با خسارت شدید و بالای ۹۰ درصدی مواجه شده‌اند که ارزش ریالی این حجم از آسیب به محصولات کشاورزی، بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوی به بازدید میدانی و ارزیابی آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: به‌منظور بررسی دقیق ابعاد حادثه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی، بازدیدی با حضور اعضای شورای اداری شهرستان، بخشدار و مسئولان بخش صفائیه و همچنین مدیران اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی از مناطق سیل‌زده صورت گرفت.

مردانی در پایان با اشاره به آسیب‌های وارده به بخش‌های زیرساختی منطقه خاطرنشان کرد: جاری شدن سیل علاوه بر نابودی بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی، آسیب‌های جدی به راه‌های مواصلاتی روستایی و پل‌های احداثی در این بخش وارد کرده است که برآورد دقیق خسارت زیرساخت‌ها نیز توسط دستگاه‌های متولی در حال انجام است.