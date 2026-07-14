به گزارش کردپرس، احمدی حاجی رشید، نماینده فراکسیون جماعت عدالت کردستان در پارلمان عراق، اعلام کرد با ارسال نامهای رسمی به غالب محمد، رئیس دیوان نظارت مالی فدرال عراق، خواستار انجام حسابرسی و تهیه گزارشی جامع درباره سرنوشت۵۰ هزار بشکه نفت خام شده است که روزانه برای مصرف داخلی در اقلیم کردستان اختصاص داده میشود.
وی گفت در این درخواست تأکید شده است که فرآوردههای نفتی تولیدشده از این سهمیه، از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید و سایر فرآوردهها، با قیمت بازاردر اقلیم به فروش میرسند و نه با قیمت یارانهای؛ موضوعی که به گفته او، فشار مضاعفی بر شهروندان وارد کرده و تخلف محسوب میشود.
این نماینده پارلمان عراق افزود که از دیوان نظارت مالی فدرال خواسته شده است با استفاده از اختیارات قانونی خود، تمامی هزینهها، اسناد مالی و پروندههای مرتبط با تخصیص و مصرف این میزان نفت و فرآوردههای حاصل از آن را بررسی کرده و نتیجه تحقیقات و گزارش نهایی را به پارلمان ارائه کند.
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