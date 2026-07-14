تامین خدمات زیربنایی طرح های ملی مسکن اولویت راه وشهرسازی است

به گزارش کردپرس، علی نبیان در آیین بهره برداری از طرح ۸۴ واحدی نهضت ملی مسکن در ارومیه اظهار کرد: توسعه بخش زیربنایی و احداث مدارس و مسجد و کلانتری در سایت های طرح های نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی با جدیت دنبال می شود.



او تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۳۹ سایت آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی فعال هستند و روند آماده سازی آنها در دست انجام است.



معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: فعالیت طرح های راه وشهرسازی آذربایجان غربی برابر رصدهای انجام شده حتی در ایام جنگ نیز بدون وقفه در حال انجام بوده و این عملکرد قابل تقدیر است.



نبیان بیان کرد: بر اساس فعالیت های انجام شده در طرح های نهضت ملی مسکن بیش از یک هزار واحد در سطح استان آذربایجان غربی در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی نیز شاهد بهره برداری از این واحدها خواهیم بود.



او اضافه کرد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، دولت در کنار تحویل زمین به متقاضیان، خود را موظف به ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی می‌داند و در همه استان‌ها به خصوص در آذربایجان غربی در دست انجام است.











