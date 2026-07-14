اولویت دادن به بانوان در حزب «نگاه نو»/شفافیت کلید حل مشکلات است

به گزارش کرد پرس، بدون شک احزاب در توسعه کشور نقش بسزایی دارند و می توانند با رویکردی درست در کنار مردم به مطالبه گری از مسئولان بپردازند. احزابی که اگر نقش خود را دانسته و راهبردهای پیشبرد کشور را بشناسند قطعاً در کاهش بسیاری از مشکلات اثرگذار خواهند بود. هر حکومت و هر دولتی با وجود احزاب قدرتمند به وزن مهمی در میان مردم دست می یابند و قادر هستند در تمامی حوزه های مختلف ورودی موفق و ماندگار از خود نشان دهند.

در همین زمینه خبرگزاری کردپرس در مصاحبه ای با دبیرکل حزب تازه تأسیس و نوپای «نگاه نو» به واکاوی نقش احزاب در توسعه کشور و حل مشکلات جامعه پرداخته است. «خشایار نادی» احزاب را بازوی قدرتمند دولت ها دانسته و از اعتلای کشور ایران و جذب اعتماد مردم با استفاده از ایده ها و اندیشه های نو را به عنوان اهداف مهم حزب «نگاه نو» نام برد.

* ابتدا به معرفی حزب «نگاه نو» بپردازید. اینکه با چه هدفی این حزب شکل گرفت و چه برنامه هایی را دنبای می کند؟

حزب نگاه نو حزبی مردم گرا و میانه رو است که در سال ۱۴۰۳ از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت. این حزب با حضور جمعی از نخبگان با محوریت استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان توانمند از همه اقشار مختلف جامعه شکل گرفت و تأکید ما در وهله نخست استفاده از حضور بانوان است تا بتوان در راستای نیازهای روز جامعه بر اساس اندیشه نو، ایده نو و راه نو حرکت کرد.

حزب ما مردم محور بوده و قصد داریم از تمامی ظرفیت های جوانان و بانوان در تمام نقاط کشور با هر گرایش سیاسی و تفکری استفاده کنیم. کسانی که در این سال ها از آنان استفاده نشده به آنان محوریت می دهیم تا با ایده های نو در توسعه کشور نقش مؤثری داشته باشیم.

در حال حاضر جامعه، بیش از هر زمان دیگر، خواهان حضور احزابی قدرتمند و پاسخ گو در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور است تا با رویکردی مردم محور و سازنده پلی بین مردم و حاکمیت باشند.

نگاه نو با داشتن شناخت عمیق از فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور به نظرات و انتقادات اندیشمندان و متفکران احترام می گذارد و به گفتگو و تعامل با سایر گروه های سیاسی کشور اهتمام خواهد ورزید.

امید است حزب نگاه نو با الگوسازی گفتمانی نوین، برنامه ریزی دقیق و تلاش اعضا و با حمایت آحاد مردم، بتواند حضوری موثر در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور ایفا کند و راهگشای مسیری روشن برای نسل های پیش رو باشد.

* در حال حاضر حزب نگاه نو در چند استان کشور فعال است و آیا این فعالیت ها گسترش خواهد یافت؟

در حال حاضر حزب نگاه نو در ۲۴ مرکز استان کشور دفتر دارد و فعالیت می کند و ما نه تنها می خواهیم در تمامی ۳۱ استان کشور دفاتر حزب خود را فعال کنیم بلکه برنامه داریم فعالیت خود را علاوه بر مراکز استان ها در شهرستان ها هم گسترش دهیم و از همه ظرفیت های موجود از همه اقشار مختلف مردم با هر نوع نگرش و نگاه سیاسی و رویکردی در تمامی نقاط کشور چه شهری و چه روستایی استفاده کنیم.

در واقع ما هیچ تبعیض و تفاوتی قائل نیستیم و از هر کسی که کشور ایران را دوست دارد بهره می گیریم. مهم همان حفظ اتحاد و انسجامی است که رهبر شهید بر آن بسیار تأکید داشتند.

* اعلام کردید که محوریت اصلی حزب استفاده از ظرفیت های بانوان است. در این مورد بیشتر توضیح می دهید که چرا بانوان را در رأس کار قرار داده اید؟

ببینید تفکر ما بر حضور اکثریت بانوان در مجموعه حاکمیت و دولت است و باید از ظرفیت بانوان در امور بالای مدیریت استفاده شود. چه اشکالی دارد ما در کابینه دولت ها چند وزیر خانم داشته باشیم. الآن پنجاه درصد از جوانان ما را بانوان تشکیل می دهند خب باید حمایت شده و به آنان میدان داده شود. باور کنیم که بسیاری از بانوان موفق و اثرگذار خواهند بود. بانوان در حوزه مدیریتی بسیار دقیق بؤه و به نحو احسن کارشان را انجام می دهند. به همین دلیل ما همان زمان تشکیل حزب به شناسایی بانوان موفق و جوان پرداختیم و اکثر دبیران استانی ما بر عهده بانوان است و قصد داریم هرچه بیشتر از ظرفیت بانوان در امور کاری استفاده ببریم.

* حزب نگاه نو بیشتر در چه حوزه هایی فعالیت و برنامه دارد؟ آیا فقط حوزه های سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد؟

ما در تمامی حوزه ها برنامه داریم و تیم تشکیل داده ایم. در واقع حزب موفق حزبی است که در تمامی حوزه ها برنامه داشته و برنامه محور باشد. البته برنامه منظور برنامه هایی است که قابلیت اجرایی داشته و اثرگذار باشند. وقتی برای تمامی حوزه ها برنامه داشته باشیم می توانیم از اقشار مختلف مردم با تخصص های مرتبط هم استفاده کنیم و فعالیت های خود را پیش ببریم. در حوزه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و هر امور دیگری احزاب نیاز به برنامه دارند.

* در حال حاضر یک شکاف عمیقی بین مردم و حاکمیت و دولت ایجاد شده، برای کمتر کردن این شکاف چه باید کرد؟

در این زمینه اصلی ترین مسئله شفافیت است. مسئولان باید با مردم شفاف و صادقانه حرف بزنند و مشکلات را بی پروا با مردم در میان بگذارند. باید مردم را امین و محرم خود دانسته و پاسخ گوی آنان باشند و به آنان توضیح دهند علت مشکلات معیشتی و اقتصادی را. مردم الآن بسیار تحت فشار معیشت و اقتصاد هستند که بخشی به تحریم های ظالمانه مرتبط می شود و بخشی هم شرایط جنگی که گرفتار آن شدیم، بخشی به خود مردم بر می گردد و بخشی هم از ناکارآمدی مسئولان است. برای همین مسئولان باید در دسترس مردم باشند و تلاش کنند که مردم را راضی نگه دارند. اگر مسئولان همراه مردم باشند و برای مردم کار کنند و پاسخ گوی مطالبات آنان باشند انسجام و وحدت حفظ شده و دشمن هم هیچ غلطی نمی تواند بکند.

جدای از این هر مسئولی با هر سمتی و در هر جایگاهی باید نسبت به عملکرد خود پاسخ گو باشد. بعضی مفسدان و افراد دنیاطلب هستند که به کشور آسیب می زنند وقتی با این اشخاص برخورد شود اعتماد خدشه دار شده مردم ترمیم خواهد شد. با مسئول مفسد اگر با قاطعیت برخورد شود قطعاً قلب مردم تسخیر شده و پیشرفت کشور هم در مسیر درست شکل می گیرد.

رهبر شهید بارها تأکید داشتند که مسئولان باید خود را خادم و نوکر مردم بدانند و اگر این تدبیر رهبر شهید را مسئولان ملاک قرار دهند قطعاً در امور مدیریتی خود موفق خواهند شد.

* در بسیاری از موارد مصلحت اندیشی و محافظه کاری ها مانع شفافیت با مردم می شود. این را شما چگونه می بینید؟ آیا مصلحت اندیشی به صلاح کشور است؟

در پاسخ سؤال قبل عرض کردم که مسئولان باید مردم را امین و محرم بدانند. ما در کشور چیزی برای پنهان کردن نداریم و اگر فسادی رخ می دهد باید درست و به موقع از طریق رسانه ها که بازوان قدرتمند هر دولتی هستند اطلاع رسانی شود. باید هر آنچه رخ می دهد را صادقانه و شفاف به مردم بگویند. در برخورد با مفسدان نباید تبعیضی باشد و وقتی مردم ببینند با مسئولی که فساد کرده برخورد قانونی بدون مماشات صورت می گیرد قطعاً پشت حاکمیت می ایستند و از آن حمایت خواهند کرد.

ما در تمامی حوزه ها نیاز به تحولات اساسی و تغییرات بنیادین داریم تا بتوانیم همزمان با مردم حرکت کنیم. امام خمینی و رهبر شهید چرا موفق بودند چون که راه تسخیر قلب مردم را می دانستند. تسخیر قلب مردم تحول بزرگی است که باید صورت گیرد.

ما باید مردم را در بازی بیاوریم و به آنان نقش محوریت بدهیم و نقش آنان را پررنگ کنیم. ستون فقرات و هسته اصلی هر کشور مردم آن کشور هستند. باید به مردم با هر قومیت و زبانی و هر نوع نگرش و تفکری توجه کرد. مردم از مسئولان صداقت و شفافیت می خواهند و اگر صادق باشیم بسیاری از مشکلات حل می شوند.

* برای همین پاسخ گو کردن مسئولان، احزاب چه نقشی می توانند داشته باشند؟

حزب واسطه ای است بین مردم و حاکمیت، بر همین مبنا احزاب باید نقش خود را درست ایفا کرده و به عنوان پلی بین مردم و حاکمیت عمل کنند. این مهم به هنر احزاب بستگی دارد که تا چه میزان توانایی نزدیک کردن مردم به حاکمیت را داشته باشند. احزاب اگر برنامه داشته باشند و بتوانند ظرفیت های مهم را شناسایی و از نیروهای کارآمد استفاده کنند می توانند مطالبه گری دقیق داشته و مسئولان را پای کار بیاورند. حزب موفق باید بتواند مسیر ارتباطی مردم و مسئولان را هموار نماید.

* شما در صحبت هایتان اشاره کردید به نارکاآمدی بعضی از مسئولان، آیا احزاب در این زمینه مقصر نیستند؟ از نظر شما کم کاری احزاب در بروز این وضعیت اثر نداشته است؟

قطعاً اثر داشته است. احزاب ما احزاب سطحی هستند. احزاب چه همسو با دولت ها چه غیرهمسو باید دائم فعالیت داشته باشند و در نقد منصفانه از دولت ها کار کنند. احزاب باید بتوانند برنامه اجرایی ارائه دهند و اگر درست کار کنند شکاف بین مردم و حاکمیت کاهش می یابد.

البته بخشی از کم کاری احزاب هم به بی توجهی دولت ها نسبت به احزاب مربوط می شود. احزاب در کشور ما حمایت نمی شوند و امکانات چندانی در اختیار آنان قرار نمی گیرد و تنها تعداد کمی از احزاب مورد حمایت هستند.

احزاب نه دفتر دارند نه از نظر مالی تأمین می شوند و چون حمایت نشده اند برای همین نتوانسته اند آن طور که باید اعلام وجود کرده و نقش خود را به درستی ایفا کنند.

احزاب از همین مردم شکل می گیرند و باید مورد حمایت باشند تا بتوانند آن واسطه گری بین مردم و حاکمیت را انجام دهند.

دولت ها باید یکسری امکانات در اختیار احزاب قرار دهند و حمایت محدود به تعدادی حزب خاص نشود. در این بین نیاز است که به احزاب جدید هم نگاه جدی تری شود.

دولت ها باید از احزاب برنامه بگیرند و با آنان گفت و گو و از تمامی توانمندی احزاب استفاده شود. ما بارها اعلام کمک و همفکری کرده ایم اما هنوز از توانمندی های لازم بهره برداری نشده است.

به نظر من دولت ها باید زمینه حضور تمام احزاب را با هر نوع گرایش و نگرشی را فراهم کنند و حمایت برای همه باشد. ما چند وقت پیش نشستی با مسئولان داشتیم که در آن نشست جهت حل مشکلات احزاب همانند در نظر گرفتن حمایت های مالی و امکاناتی مثل دفتر کار وعده هایی داده شد که هنوز هیچکدام تحقق نیافته و انتظار می رود که وعده های داده شده عملیاتی شوند. شهرداری ها و ارگان هایی هستند که مکان هایی دارند که می توانند این مکان ها را در اختیار احزاب قرار دهند و اجازه دهند که احزاب فعالیت اساسی داشته باشند.

* از حمایت نشدن احزاب توسط دولت ها گفتید. حالا از نگاه مردم به احزاب بگویید. آیا مردم آن حمایت و شناخت لازم نسبت به احزاب را دارند؟

نه متأسفانه. احزاب در کشور ایران همانند کشورهای توسعه یافته جا نیافتاده و هنوز خیلی کار داریم. آن اعتماد لازم شکل نگرفته و زمان می برد که مردم به احزاب اعتماد کنند و همین بخشی به حمایت دولت ها می رسد و بخشی هم به خود احزاب ربط داردکه باید برنامه ارائه دهند و بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند. دولت اگر حامی احزاب باشد می تواند در معرفی و شناخت هرچه بیشتر به مردم اثرگذار باشد.

* از نقش احزاب در انتخابات مجلس و سیاست گذاری در این مورد بگویید؟

یکی از اقداماتی که احزاب می توانند انجام دهند همین شناسایی نخبگان و اشخاص کارآمد برای ورود به مجلس است و قطعاً این اشخاص اثرگذاری بالایی در حوزه های مختلف خواهند داشت. احزاب در این زمینه می توانند برنامه دهند و اندیشکده ای را داشته و از طریق آن به جذب نخبگان جامعه بپردازند. در کشورهای توسعه یافته احزاب اندیشکده برای جذب نخبگان و دادن برنامه به دولت و مجلس دارند. این برنامه ها می توانند ایده های نو به نمایندگان دهند و اقدامات پژوهشی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داشته باشند.

* همان طور که گفتید مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط مناسبی نیستند. نگاه شما به وضعیت اقتصادی کشور چگونه است و چه راهکاری دارید برای گذر از این مشکلات؟

ما در حوزه های مختلف مشکل داریم اما در حوزه اقتصادی که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد مشکلات بیشتری داشته و باید بیشتر کار کنیم. اقتصاد اگر دست مردم باشد شک نکنید که کشور رشد خواهد کرد. من به اقتصاد رقابتی اعتقاد دارد و باید این نوع از اقتصاد شکل بگیرد. برای شکل گیری این اقتصاد مردمی هم باید فضای سرمایه گذاری و تولید مهیا و به آن ها بها داده شود. بروکراسی اداری رفع و مسیر سرمایه گذاری تجار تسهیل گردد. در واقع اگر به تجار و سرمایه گذار بها بدهیم اقتصاد کشور شکوفا می شود. وقتی مردم خود در امور اقتصادی دخیل باشند بهتر می توانند هوای یکدیگر را داشته و به هم کمک کنند.

* از نظر فرهنگی دیدگاه احزاب چگونه است؟

احزاب همان طور که در حوزه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نقش دارند در امور فرهنگی هم اثرگذاری خواهند داشت و حتی بیشتر. ما کشوری با تمدن غنی و ظرفیت ها و منابع ارزشمندی هستیم و می توانیم از همین ها برای ارتقای فرهنگ و هنر بهره بگیریم. از فرهنگ اقوام مختلف کشور استفاده کرده و با همین تمدن غنی در مسیر توسعه فرهنگی کشور حرکت کنیم.

* در انتها چه پیامی و چه سخنی با مسئولان کشور دارید؟

مسئولان باید تمام وقت در خدمت و در دسترس مردم بوده و صریح و شفاف با مردم سخن بگویند. با هر مفسدی در هر جایگاهی قاطع برخورد شود و محوریت به مردم داده شود. مسئولان باید بلد باشند که قلب مردم فتح کرده و از آنان راهکار و نظر بخواهند. اگر حمایت همه مردم صورت گیرد بدون شک مشکلات رفع خواهند شد.

ما به عنوان احزاب به استان های مختلف می رویم و با همه اقشار مردم در تمامی نقاط کشور دیدار می کنیم و به شناسایی و احصای ظرفیت ها و مشکلات می پردازیم. ما از صاحبنظران و اندیشمندان دعوت به همکاری می کنیم که برای بهبود عملکرد و فعالیت بهتر احزاب یاری رسان باشند. حزب نباید منفعل باشد و باید نقد پذیر و پویا بوده و برای رشد و پیشرفت کشور حرکت کند.

نکته مهمی که باید اضافه کنم این است که ما پیشنهاد داده ایم که یک نشست مشترک با احزاب کشورهای توسعه یافته داشته باشیم و از تجربه ها و دستاوردهای آنان استفاده کنیم و اگر این نشست برگزار شود قطعاً اثربخشی ماندگاری خواهد داشت.

* و چه پیامی به مردم دارید؟

اول باید از مردم کشورم که در تمامی شرایط سخت صبوری کردند و پای وطن و کشور ایستادند تشکر کنیم و بعد از آنان می خواهم که هوای یکدیگر را در این وضعیت بد اقتصادی داشته باشند و دست همدیگر را بگیرند. جدای از اینکه دولت باید به مردم کمک کند، مردم هم باید خودشان به هم کمک کنند و انسانیت را همه باید در اولویت کارهایمان قرار دهیم تا سربلند باشیم.

* سخن آخر؟

امیدواریم با ایده نو و راه نو برای اعتلای ایران با استفاده از ظرفیت نخبگان جوان و بانوان توانمند اثر مثبتی در توسعه کشور داشته باشیم.