طرح ۸۴ واحدی ملی مسکن در ارومیه افتتاح شد

به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجانغربی تأمین مسکن را از مهمترین اولویتهای دولت دانسته و گفت: بخش عمده مشکلات تعاونیهای مسکن و تأمین زمین برای تمامی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان رفع شده است.
رضا رحمانی امروز در آیین بهرهبرداری از ۸۴ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه با بیان اینکه تحویل مسکن به مردم از ارزشمندترین اقدامات دولت است، افزود: خانهدار شدن خانوادهها مایه خرسندی بوده و برای تمامی متقاضیان ثبتنامی در طرح نهضت ملی مسکن، زمین تأمین شده و روند اجرای پروژهها با سرعت بیشتری ادامه دارد.
او همچنین با تأکید بر رعایت استانداردها و کیفیت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: توسعه شهری باید بر پایه برنامهریزی، منافع عمومی و اصول شهرسازی انجام شود و دولت اجازه نخواهد داد سودجویان و دلالان در مسیر توسعه شهرها نقشآفرینی کنند.
استاندار آذربایجانغربی به رسیدگی ویژه مدیریت استان به مسائل حوزه مسکن نیز اشاره کرده و افزود: نخستین جلسه کاری پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به بررسی مشکلات ۴۱ تعاونی مسکن اختصاص یافت که بخش عمده آنها تعیین تکلیف و رفع شده و پیگیری سایر موارد نیز ادامه دارد.
رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نشده است، اضافه کرد: با وجود شرایط ناشی از جنگ، هیچ پروژه عمرانی در استان تعطیل نشده و پروژههای راهسازی بهصورت سهشیفته در حال اجرا بوده که این امر نشاندهنده عزم جدی دولت برای توسعه آذربایجانغربی است.
او در پایان با قدردانی از حمایتهای وزارت راه و شهرسازی، بر تلاش جهادی مدیران برای ارتقای رفاه و رضایت مردم تأکید کرده و افزود: با استمرار اجرای طرحهای حمایتی، زمینه خانهدار شدن هرچه بیشتر مردم فراهم خواهد شد.
سرویس آذربایجان غربی- طرح ۸۴ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرستان ارومیه امروز با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و جمعی از مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجانغربی تأمین مسکن را از مهمترین اولویتهای دولت دانسته و گفت: بخش عمده مشکلات تعاونیهای مسکن و تأمین زمین برای تمامی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان رفع شده است.
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