نماینده اورامانات، نایب رئیس اول کمیسیون شوراهای مجلس شد

به گزارش کردپرس؛ نشست اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به منظور انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم برگزار شد.

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اعضای این کمیسیون، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن را به عنوان رئیس، رستگار یوسفی نماینده مردم اورامانات و حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم، جعفرآباد و کهک را هم به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون انتخاب کردند.

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همچنین با رأی اعضای کمیسیون ولی الله بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان به عنوان سخنگو و محمد بیات و سید روح الله موسوی بیدلی نماینده‌های مردم خمین و لردگان و خان‌میرزا به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم انتخاب شدند.

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شایان ذکر است؛ انتخابات اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم، با توجه به شرایط جنگی کشور، به‌ صورت مکانیزه برگزار شد.

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