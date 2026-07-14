نماینده اورامانات، نایب رئیس اول کمیسیون شوراهای مجلس شد

به گزارش کردپرس؛ نشست اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به منظور انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم برگزار شد.
اعضای این کمیسیون، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن را به عنوان رئیس، رستگار یوسفی نماینده مردم اورامانات و حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم، جعفرآباد و کهک را هم به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون انتخاب کردند.
همچنین با رأی اعضای کمیسیون ولی الله بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان به عنوان سخنگو و محمد بیات و سید روح الله موسوی بیدلی نمایندههای مردم خمین و لردگان و خانمیرزا به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم انتخاب شدند.
شایان ذکر است؛ انتخابات اعضای هیأترئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم، با توجه به شرایط جنگی کشور، به صورت مکانیزه برگزار شد.
سرویس کرمانشاه _ رستگار یوسفی نماینده مردم اورامانات به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
به گزارش کردپرس؛ نشست اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به منظور انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم برگزار شد.
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