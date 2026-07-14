تولد موفق سه قلوهای پسر در بیمارستان بعثت سنندج

به گزارش کرد پرس، آوات کریمی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: مادر ۳۹ ساله که بارداری وی از طریق روش های کمک باروری حاصل شده بود، در سن بارداری ۳۰ هفته و چهار روز به دلیل شرایط پرخطر در بیمارستان بعثت بستری شد.

وی افزود: عمل سزارین با برنامه ریزی دقیق و حضور تیم تخصصی صبح امروز با موفقیت انجام شد و سه نوزاد پسر با وزن های یک کیلو و ۳۴۵ گرم، یک کیلو و ۴۹۰ گرم و یک کیلو و ۱۸۰ گرم چشم به جهان گشودند.

رئیس بیمارستان بعثت سنندج اظهار کرد: هر سه نوزاد پس از انجام اقدامات اولیه احیا، در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بستری شدند و هم اکنون با حمایت تنفسی CPAP تحت مراقبت تیم فوق تخصصی نوزادان قرار دارند.

کریمی با اشاره به اینکه بارداری های چندقلویی در گروه بارداری های پرخطر قرار می گیرند، تأکید کرد: موفقیت این عمل نتیجه آمادگی علمی، تجربه و همکاری منسجم تمامی اعضای تیم درمان بیمارستان بعثت بوده است.