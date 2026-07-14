رالی  تور گردشگری کشور به کردستان رسید/۹۲ خودرو سفیر معرفی جاذبه های استان

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در حاشیه بازدید از رالی تور گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور در سنندج، گفت: این رویداد با حضور ۹۲ دستگاه خودرو و با هدف معرفی ظرفیت ها و جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان کردستان برگزار می شود.

وی افزود: شرکت کنندگان در این رالی طی پنج روز از جاذبه ها و مسیرهای گردشگری شهرهای سنندج، مریوان، بانه و سقز بازدید می کنند و از نزدیک با توانمندی ها و ظرفیت های گردشگری این مناطق آشنا می شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان برگزاری چنین رویدادهایی را گامی مهم در معرفی جاذبه های کمتر شناخته شده استان، توسعه گردشگری داخلی و رونق اقتصاد گردشگری دانست و اظهار کرد: این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ، آداب ورسوم، صنایع دستی و جاذبه های طبیعی و تاریخی کردستان به علاقه مندان سفر از سراسر کشور است.

طالب نیا ادامه داد: امیدواریم با تداوم برگزاری رویدادهای گردشگری، زمینه افزایش سفر به استان، معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های کردستان و تحقق توسعه پایدار گردشگری، بیش از پیش فراهم شود.