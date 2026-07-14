۳۶۰ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری های کردستان پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه این اعتبار در چارچوب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تقویت منابع پایدار مدیریت شهری و روستایی اختصاص یافته است، گفت: میزان پرداختی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: عوارض مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم ترین منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرای پروژه های عمرانی، توسعه زیرساخت های شهری و روستایی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی محسوب می شود و توزیع به موقع این منابع، نقش مؤثری در توسعه متوازن مناطق مختلف استان و افزایش رفاه شهروندان دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان درباره سهم شهرداری های استان از این اعتبارات، اظهار کرد: شهرداری سنندج با دریافت ۹۲ میلیارد تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

فعله گرید ادامه داد: پس از آن، شهرداری سقز با ۳۶ میلیارد و ۷۴۶ میلیون تومان، مریوان با ۳۱ میلیارد تومان، بانه با ۲۵ میلیارد تومان، قروه با ۱۹ میلیارد تومان، کامیاران با ۱۳ میلیارد تومان، بیجار با ۱۱ میلیارد تومان، دیواندره با ۷ میلیارد و ۵۶۱ میلیون تومان و دهگلان با ۶ میلیارد و ۱۰۳ میلیون تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.