به گزارش کردپرس؛ آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، صبح امروز با حضور حاج ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه، علما و روحانیون، ائمه جمعه، مسئولان استانی و شهرستانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، بسیجیان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع پاوه برگزار شد.

ماموستا ملا قادر قادری در مراسم عنوان کرد: ما در اینجا جمع شده‌ایم تا نسبت به رهبر، قائد شهید و پدر معنوی ایران ادای وظیفه نماییم و حضور در این مراسم، ادای وظیفه دینی و ملی نسبت به رهبر شهید انقلاب اسلامی است و مردم پاوه با حضور در این مراسم، به وظیفه دینی و ملی خود عمل کردند.

وی ادامه داد: رهبر شهید خدمات ارزشمندی به اسلام، انقلاب، ایران و وحدت اسلامی ارائه کرد و ملت ایران با حضور گسترده در مراسم تشییع، وفاداری خود را به رهبر شهید نشان داد.

امام جمعه پاوه عنوان کرد: رهبر شهید همواره خدمات ارزشمندی به اهل سنت داشتند و نگاهی مثبت، محترمانه و وحدت‌آفرین نسبت به اهل سنت داشتند. فتوای حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت، از اقدامات ماندگار ایشان بود.

وی افزود: سفر رهبر شهید به پاوه و تجلیل از دینداری و روشنفکری مردم این منطقه، از افتخارات مردم پاوه است.

ماموستا قادری شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، غمی بزرگ و فراموش‌نشدنی برای ملت ایران دانست و گفت: امیدوارم جناب آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، به عنوان خلفی صالح، بتوانند جای خالی پدر بزرگوارشان را پر کنند و اندوهی را که امروز بر دل‌های ما نشسته است، کاهش دهند.

وی تاکید کرد: باید اجازه داد مدیران و مسئولان کشور با حکمت، تدبیر و سیاستی عاقلانه برای آینده کشور تصمیم بگیرند و از سپردن امور به افراد تندرو و کم‌تجربه پرهیز شود.



امام جمعه پاوه خاطرنشان کرد: حضور باشکوه مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور بود و مسئولان باید با خدمت صادقانه، حل مشکلات معیشتی و توجه بیشتر به مطالبات مردم، پاسخ این وفاداری را بدهند.



در این مراسم، شش نفر از قاریان ممتاز شهرستان به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداختند.

در ادامه حاج ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه، در سخنانی به تبیین ابعاد شخصیتی، خدمات و نقش ماندگار رهبر شهید انقلاب اسلامی در عزت و اقتدار ایران اسلامی پرداخت.



