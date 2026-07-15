به گزارش خبرگزاری کردپرس؛ این کتاب با معرفی و آموزش ویدیویی چهارصد خوراک کرمانشاهی در چهار فصل شامل خوراک زیست بوم، خوراک طعم آیین و اشتراک، نان, ستون فرهنگی تغذیه و سفره روزمره طعم اصیل تألیف و منتشر می‌شود.

در این مجموعه هر خوراک با بخش‌های تاریخچه, خواستگاه تاریخی در استان کرمانشاه, مواد اولیه, دستور تهیه, محل عرضه, خواص,, دسته بندی و فصل مناسب به دو زبان فارسی و انگلیسی معرفی میشود.

داود فهیمی مولف کتاب

این کتاب به عنوان کتاب مرجع خوراک کرمانشاه شهر خلاق خوراک به یونسکو ارسال می شود.

مولف این کتاب آقای مهندس داود فهیمی مدیرعامل گروه ونوشک است.

این کتاب با همکاری اعضای موسسه ی فرهنگی هنری ونوشک و مشارکت مردمی همشهریان کرمانشاهی و آشپزان و محققان این شهر در حال تدوین و تالیف می باشد.

آموزش ویدیویی خوراک‌های این کتاب در کانال یوتیوب ونوشک و در پیج اینیستاگرام kermanshahcc در حال بارگذاری برای علاقه مندان حوزه فرهنگی و خوراک است.

جهت ارتباط و مشارکت در این زمینه می توانید از طریق پیج اعلام شده در اینستاگرام یا شماره ۰۹۲۱۲۰۳۶۳۳۷ ارتباط حاصل فرمایید.