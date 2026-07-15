به گزارش کردپرس، ساعت ۱۴:۲۰ ظهر روز چهارشنبه، ۲۴ تیرماه، ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه گزارش آتش‌سوزی یک دستگاه تریلی حامل بار علوفه را در محدوده روستای «سه چک» واقع در جاده کرمانشاه-بیستون دریافت کرد.

با توجه به فاصله محل حادثه از مرکز شهر و حساسیت موضوع، بلافاصله دو دستگاه خودروی اطفایی سنگین از نزدیک‌ترین ایستگاه‌های عملیاتی (سه راه مسکن و میدان شهداء) جهت رسیدن به محل حادثه اعزام شدند.

در این میان، با توجه به نزدیکی محل وقوع حادثه به کارخانه سیمان غرب، واحد آتش‌نشانی این کارخانه نیز با سرعت بالا در محل حاضر شده و تا زمان رسیدن نیروهای سازمان آتش‌نشانی، عملیات اطفای اولیه و آب‌دهی به شعله‌های آتش را به انجام رساند که نقش مهمی در مهار سریع حادثه داشت.

پس از رسیدن تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه و جداسازی بار کامیون، آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار شد.

در این حادثه راننده کامیون دچار سوختگی سطحی شد و علت وقوع آتش سوزی در دست بررسی است.