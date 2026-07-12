انتخاب کامیونت برای یک فعال حوزه حملونقل، تصمیمی فراتر از خرید یک وسیله نقلیه است. خودروی تجاری مستقیماً با درآمد، هزینههای جاری و توان انجام سفارشهای روزانه ارتباط دارد. یک انتخاب مناسب میتواند سالها در ناوگان فعالیت کند و در مقابل، انتخاب ناهماهنگ با نوع کاربری ممکن است هزینههای پیشبینینشدهای را به مالک تحمیل کند.
در بازار کامیونت ایران، تنوع محصولات طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است. با این حال، دو نام کامیونت جک و کامیونت فورس بیش از بسیاری از گزینهها در فهرست بررسی خریداران خودروهای تجاری دیده میشوند. هر دو محصول برای فعالیت در بازار حمل بار طراحی شدهاند، اما فلسفه انتخاب آنها الزاماً یکسان نیست.
کامیونت جک با سابقه حضور در بازار کامیونت ایران و عرضه مدلهایی در تناژ مختلف شناخته میشود. در سمت دیگر، فورس بهمن دیزل بهعنوان یکی از محصولات جدیدتر بازار، تلاش کرده ترکیبی از مشخصات فنی مناسب و تجهیزات کاربردی را در اختیار رانندگان قرار دهد.
در این بررسی اختصاصی از دیزل تراک، به جای تکرار فهرست مشخصات کارخانهای، سراغ معرفی این دو کامیونت از دید یک خریدار میرویم؛ فردی که میخواهد بداند کدام خودرو تناسب بیشتری با مسیر کاری و سرمایه او دارد.
کامیونت جک؛ نامی آشنا برای فعالان بازار حمل بار
حضور محصولات JAC در حوزه خودروهای تجاری به سالهای اخیر محدود نمیشود. این خودروساز چینی فعالیت خود را از دهه 1960 میلادی آغاز کرده و بخش خودروهای تجاری یکی از حوزههای اصلی فعالیت آن محسوب میشود.
در ایران، کامیونتهای سری N جک توانستهاند در میان رانندگان و شرکتهای حملونقل شناخته شوند. مدلهای مختلف این خانواده با ظرفیتهای متفاوت عرضه شدهاند و همین تنوع، امکان انتخاب خودرو بر اساس نوع فعالیت را افزایش میدهد.
در بازار ایران معمولاً نام مدلهایی مانند N56، N75 و N90 جک شنیده میشود. تفاوت در ظرفیت و مشخصات مدلها باعث شده جک تنها به یک گروه محدود از مشاغل وابسته نباشد.
شرکتهای پخش، فعالان حوزه مواد غذایی، مجموعههای صنعتی و رانندگان حمل بار میتوانند بر اساس نیاز خود یکی از کلاسهای وزنی این کامیونت را بررسی کنند.
نگاهی به ساختار فنی کامیونتهای جک
در مدلهای مختلف کامیونت جک از موتورهای دیزلی توربوشارژ استفاده شده است. حجم و توان موتور بر اساس مدل خودرو متفاوت خواهد بود.
در برخی نسخههای بازار، توان موتور در محدوده 141 اسب بخار و گشتاور حدود 450 نیوتنمتر قرار دارد. گیربکس دستی 6 سرعته نیز وظیفه انتقال قدرت را بر عهده دارد.
وجود سیستم توربوشارژ و اینترکولر در موتور خودرو با هدف بهبود عملکرد پیشرانه مورد استفاده قرار گرفته است.
از نظر ظرفیت نیز کامیونتهای جک در کلاسهای مختلف بازار حضور دارند. همین موضوع یکی از تفاوتهای مهم جک با محصولاتی است که تنها در یک تناژ مشخص عرضه میشوند.
مشخصات کلی کامیونت جک
|بخش
|مشخصات کلی
|نوع پیشرانه
|دیزلی توربوشارژ
|آرایش موتور
|چهار سیلندر
|حجم موتور
|حدود 3 تا 3.8 لیتر بر اساس مدل
|توان موتور
|تا محدوده 141 اسب بخار در برخی مدلها
|گشتاور
|حدود 450 نیوتنمتر
|گیربکس
|دستی 6 سرعته
|کلاس وزنی
|6، 7.5 و 9 تن بر اساس مدل
|شاسی
|نردبانی تقویتشده
|سیستم فرمان
|هیدرولیکی
|تجهیزات ترمز
|ABS و EBD در مدلهای مجهز
کامیونت فورس؛ گزینهای از سبد تجاری بهمن دیزل
در طرف دیگر این بررسی، به کامیونت فورس میرسیم. محصولی که با نام بهمن دیزل وارد بازار خودروهای تجاری ایران شده و طی سالهای اخیر مورد توجه خریداران کامیونت قرار گرفته است.
فورس با هدف پاسخ به نیازهای حمل بار در کلاس خودروهای تجاری سبک و میانرده عرضه شده و مدلهای مختلف آن برای کاربریهای متفاوت قابل بررسی هستند.
یکی از دلایل توجه بازار به فورس، حضور بهمن دیزل در صنعت خودروهای تجاری کشور است. برای بسیاری از خریداران، موضوع خدمات و دسترسی به قطعات در کنار مشخصات فنی خودرو اهمیت دارد.
فورس در فعالیتهایی مانند پخش کالا، حمل بار شهری، خدمات لجستیکی و برخی مأموریتهای بینشهری مورد استفاده قرار میگیرد.
برای بسیاری از فعالان حملونقل، حفظ سرمایه در گردش هنگام خرید خودرو اهمیت زیادی دارد. اطلاع از قیمت کامیونت فورس اقساطی و مقایسه شرایط پرداخت میتواند مسیر انتخاب یک طرح خرید متناسب با توان مالی خریدار را سادهتر کند.
مشخصات فنی کلی کامیونت فورس
|مشخصه
|اطلاعات
|تولیدکننده
|بهمن دیزل
|نوع موتور
|دیزلی توربوشارژ
|حجم موتور
|3760 سیسی
|قدرت
|155 اسب بخار
|گشتاور
|491 نیوتنمتر
|گیربکس
|دستی 6 سرعته
|استاندارد آلایندگی
|یورو 5
|تجهیزات ترمز
|ABS و EBD
|تناژ عرضه
|متناسب با مدل
مقایسه سریع کامیونت جک و فورس
|معیار
|کامیونت جک
|کامیونت فورس
|تنوع تناژ
|مدلهای مختلف
|وابسته به نسخه عرضهشده
|موتور
|توربودیزل
|توربودیزل
|توان
|تا حدود 141 اسب در برخی مدلها
|155 اسب بخار
|گشتاور
|حدود 450 نیوتنمتر
|491 نیوتنمتر
|گیربکس
|6 سرعته دستی
|6 سرعته دستی
|فرمان
|هیدرولیکی
|هیدرولیکی
|ABS
|دارد
|دارد
|EBD
|دارد
|دارد
|کاربرد
|شهری و بینشهری
|پخش، لجستیک و حمل بار
وضعیت قیمت کامیونت جک و فورس در بازار
قیمت خودروهای تجاری ثابت نیست. تغییر شرایط عرضه، مدل خودرو، سال تولید، نوع کاربری و وضعیت بازار میتواند قیمت نهایی را تغییر دهد.
همچنین باید میان قیمت شاسی و قیمت کامیونت مجهز به کاربری تفاوت قائل شد. نصب اتاق یخچالی، اتاق مسقف یا سایر کاربریها میتواند هزینه نهایی خودرو را افزایش دهد.
به همین دلیل برای اطلاع از قیمت کامیونت جک یا قیمت کامیونت فورس، استعلام بر اساس مدل دقیق خودرو اهمیت دارد.
کارشناسان دیزل تراک میتوانند شرایط و قیمت روز گزینههای موجود را برای متقاضیان بررسی کنند.
خرید اقساطی جک و فورس؛ راهی برای حفظ سرمایه در گردش
بخش قابل توجهی از خریداران کامیونت، فعال اقتصادی هستند. برای این افراد حفظ سرمایه در گردش میتواند به اندازه قیمت خودرو اهمیت داشته باشد.
در خرید اقساطی، بخشی از هزینه خودرو بهصورت پیشپرداخت تأمین میشود و باقی مبلغ بر اساس شرایط قرارداد در اقساط پرداخت خواهد شد.
مبلغ پیشپرداخت، مدت بازپرداخت، مدارک و تضامین مورد نیاز ممکن است بر اساس طرح فروش تغییر کند.
متقاضیان خرید اقساطی کامیونت جک و فورس میتوانند برای بررسی شرایط فعال فروش با کارشناسان دیزل تراک در ارتباط باشند.
فرآیند خرید کامیونت از دیزل تراک چگونه انجام میشود؟
فرآیند انتخاب خودرو با بررسی نیاز خریدار آغاز میشود. نوع بار، ظرفیت مورد نیاز و بودجه از مهمترین اطلاعاتی هستند که باید مشخص شوند.
پس از انتخاب کامیونت، شرایط فروش نقدی یا اقساطی بررسی میشود. در خرید اقساطی، مدارک متقاضی برای تشکیل و بررسی پرونده دریافت خواهد شد.
بعد از مشخص شدن شرایط مالی و تأیید مراحل مربوط به قرارداد، فرآیند خرید و تحویل خودرو مطابق توافق انجام میشود.
هدف از مشاوره تخصصی در دیزل تراک این است که خریدار پیش از ایجاد یک تعهد مالی بلندمدت، گزینههای موجود را دقیقتر بررسی کند.
جمعبندی؛ دو کامیونت و دو مسیر برای ورود به بازار حمل بار
کامیونت جک و فورس هر دو از گزینههای قابل بررسی بازار خودروهای تجاری ایران هستند، اما انتخاب میان آنها باید بر پایه نیاز واقعی انجام شود.
تنوع مدلهای جک باعث شده این خانواده برای خریدارانی که به دنبال انتخاب میان کلاسهای وزنی مختلف هستند، گزینههای متعددی داشته باشد. در مقابل، فورس با موتور 3.8 لیتری، توان 155 اسب بخار و حضور در سبد محصولات بهمن دیزل، توجه بخشی از بازار را به خود جلب کرده است.
هیچ کامیونتی صرفاً با یک عدد قدرت یا فهرست امکانات به بهترین انتخاب تبدیل نمیشود. خودروی مناسب، کامیونتی است که ظرفیت، توان فنی و هزینه خرید آن با مدل درآمدی خریدار هماهنگ باشد.
اگر میان خرید کامیونت جک و فورس مردد هستید، میتوانید برای بررسی قیمت روز، شرایط فروش نقدی و اقساطی و انتخاب مدل متناسب با نوع فعالیت خود با کارشناسان دیزل تراک در ارتباط باشید. یک بررسی دقیق پیش از خرید میتواند از هزینههای بسیار بزرگتر در سالهای فعالیت خودرو جلوگیری کند.
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