سیلاب در منطقه بورالان ماکو خسارت به بار آورد

به گزارش کردپرس، براساس گزارش اداره‌کل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی و در پی صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره‌کل هواشناسی استان، بارش‌های شدید و رگباری روز گذشته (سوم تیرماه ۱۴۰۵) موجب وقوع سیلاب در منطقه بورالان شهرستان ماکو شد.



در پی وقوع این حادثه، نیروهای ستاد مدیریت بحران فرمانداری ماکو، بسیج، راهداری، جمعیت هلال‌احمر و نیروهای مردمی به‌سرعت در مناطق آسیب‌دیده از جمله روستاهای ولی‌کندی، پنجرلو و بری حضور یافته و عملیات امدادرسانی به ساکنان و مدیریت شرایط بحرانی را آغاز کردند.



بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد جریان سیلاب خساراتی به چندین دهنه پل، محورهای ارتباطی اصلی، ابنیه فنی و زیرساخت‌های روستایی وارد کرده و تعدادی از روستاهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده و عملیات بازگشایی مسیرهای ارتباطی و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان تا پاسی از شب با تلاش نیروهای عملیاتی راهداری و تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داشت.



هم‌اکنون نیز عملیات امدادرسانی، ارزیابی خسارات و خدمات‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده با مشارکت فرمانداری ماکو، شرکت آب و فاضلاب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال‌احمر و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در حال انجام است.



بیشترین میزان بارش ثبت‌شده طی ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه‌های منطقه مربوط به کوزه‌رش با ۱۳.۱ میلی‌متر، باری با ۹.۴ میلی‌متر و پوریان شمالی با ۴.۵ میلی‌متر بوده است.



امدادرسانی به ۱۱۰ خانوار متأثر از سیل در روستاهای منطقه بورالان ماکو



در پی وقوع سیلاب در منطقه بورالان شهرستان ماکو، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر این شهرستان بلافاصله به محل اعزام شدند.



از صبح امروز نیز امدادرسانی و توزیع چادر و اقلام زیستی در میان آسیب‌دیدگان در روستاهای بری، پنجرلو و ولی‌کندی بورالان انجام و عملیات نیروهای امدادی در محل روستای متأثر از سیلاب ادامه دارد.



تیم‌های امدادی هلال‌احمر شهرستان‌های پلدشت، چالدران و شوط نیز جهت پشتیبانی به محل اعزام شده‌اند.

