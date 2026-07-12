به گزارش کردپرس، سجاد یزدانی، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه، اظهار کرد: عملیات پاکسازی و ساماندهی پیاده‌راه غذا از ساعت ۵ صبح امروز با استناد به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در اجرای دستور مرجع قضایی آغاز شد.

وی افزود: این اقدام با تأکید بیژن مرادی، شهردار کرمانشاه، پیگیری مدیرکل حقوقی و با حضور رئیس بازرسی شهرداری و شهردار منطقه چهار انجام شد و تمامی مراحل آن با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی به اجرا درآمد.

یزدانی با بیان اینکه برخی سازه‌های موجود در این محدوده به دلیل شرایط فیزیکی، احتمال ایجاد مخاطراتی از جمله ریزش و تهدید ایمنی شهروندان را داشتند، گفت: پاکسازی و ساماندهی این بخش با هدف رفع مخاطرات احتمالی، تأمین ایمنی شهروندان و آزادسازی مسیر انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از ساماندهی این محدوده، برنامه‌ریزی برای تبدیل آن به یکی از زیباترین پیاده‌راه‌های شهر کرمانشاه در دستور کار قرار دارد و مدیریت شهری همچنین ایجاد پیاده‌راه غذای جدید در مکانی مناسب را دنبال خواهد کرد.