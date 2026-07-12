مرگ جوان ١٨ ساله در زرینه رود

به گزارش کردپرس، سامان محمدی اظهار کرد: پس از اعلام غرق شدن یک جوان در رودخانه زرینه‌رود تیم تخصصی غواصی و جست‌وجوی سازمان آتش‌نشانی با تمامی تجهیزات لازم بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی اضافه کرد: غواصان سازمان آتش‌نشانی پس از اجرای عملیات جست‌وجو، موفق شدند پیکر فرد غرق‌شده را کشف و از آب خارج کنند جسد وی برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل ذی‌ربط شد.

مدیرعامل آتش‌نشانی شهرداری میاندوآب گفت: این حادثه چهارمین مورد غرق‌شدگی در سال ۱۴۰۵ در زرینه رود در محدوده این شهرستان است.

وی از شهروندان خواست از شنا در رودخانه‌ها، کانال‌های آبرسانی و سایر مناطق غیرمجاز خودداری کنند، زیرا این مناطق به دلیل جریان آب، عمق نامشخص و شرایط خطرناک، هر ساله جان تعدادی از هموطنان را می‌گیرند.

زرینه رود یکی از طولانی ترین رودخانه های آذربایجان غربی است که از کوه های استان کردستان سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از شهرستان های بوکان، شاهین دژ و میاندوآب به دریاچه ارومیه می ریزد.