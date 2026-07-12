به گزارش کردپرس، ریباز حملان، دستیار نخستوزیر اقلیم کردستان، با دفاع از عملکرد مسرور بارزانی در هفت سال فعالیت کابینه نهم، تأکید کرد که وی «فرزند راه و مکتب پدرش» است و دولت به انتقادهای «بیاساس و فاقد اخلاق سیاسی» توجهی ندارد.
ریباز حملان در یادداشتی نوشت که مسرور بارزانی در طول هفت سال گذشته، در برابر بحرانهایی همچون همهگیری کرونا، تهدیدها، جنگ و چالشهای پیاپی ایستادگی کرده و بسیاری از برنامههای مخالفان را ناکام گذاشته است.
وی با اشاره به این جمله عربی «هذا الشبل من ذاک الأسد»، گفت مسرور بارزانی در مسیر بارزانی، با روحیه میهندوستی، مقاومت، شجاعت و فداکاری حرکت کرده است.
دستیار نخستوزیر همچنین منتقدان را «عروسکهای سیاسی، بیریشه، بیاخلاق و کمفهم» توصیف کرد و افزود: «آنچه اهمیت دارد رضایت خداوند و مردم از رهبر است، نه سخنان این افراد.»
ریباز حملان در ادامه با ارائه آماری از عملکرد کابینه نهم، از جمله برقرسانی به ۵.۵ میلیون شهروند، ایجاد بیش از ۱۴۰ هزار فرصت شغلی، اجرای هزاران پروژه در حوزه آموزش، بهداشت، راهسازی، سرمایهگذاری، آب، شهرداری و حرکت به سوی دولت الکترونیک، این اقدامات را نشانه موفقیت دولت مسرور بارزانی دانست.
وی در پایان تأکید کرد که دولت اقلیم روند اصلاحات، توسعه زیرساختهای انرژی، آب، عمران، امنیت غذایی و جذب سرمایهگذاری را با قدرت ادامه خواهد داد.
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