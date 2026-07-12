به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: در این عملیات، نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا، تیم واکنش سریع (RRT) مرکز استان و تیم پهپادی هلالاحمر با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی، اجرای عملیات دشت بانی، درهنوردی، کوهپیمایی و پایش هوایی، در حال جستوجوی منطقه هستند.
او ادامه داد: با وجود تلاش گسترده نیروهای عملیاتی و بررسی دقیق محدوده حادثه، تاکنون اثری از این گردشگر مفقودشده یافت نشده و عملیات جستوجو تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.
محبوبی گفت: این گردشگر ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، در آبشار سوکهدوکل منطقه دالانپر شهرستان ارومیه سقوط کرد.
مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی گزارش سقوط یک گردشگر ۴۵ ساله از ارتفاع در محدوده آبشار سوله دوکل منطقه دالانپر شهرستان ارومیه، عملیات جستوجو و نجات برای سومین روز متوالی با تمام توان ادامه دارد.
به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: در این عملیات، نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا، تیم واکنش سریع (RRT) مرکز استان و تیم پهپادی هلالاحمر با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی، اجرای عملیات دشت بانی، درهنوردی، کوهپیمایی و پایش هوایی، در حال جستوجوی منطقه هستند.
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