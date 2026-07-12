به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: در این عملیات، نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا، تیم واکنش سریع (RRT) مرکز استان و تیم پهپادی هلال‌احمر با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی، اجرای عملیات دشت بانی، دره‌نوردی، کوه‌پیمایی و پایش هوایی، در حال جست‌وجوی منطقه هستند.



او ادامه داد: با وجود تلاش گسترده نیروهای عملیاتی و بررسی دقیق محدوده حادثه، تاکنون اثری از این گردشگر مفقودشده یافت نشده و عملیات جست‌وجو تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.



محبوبی گفت: این گردشگر ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، در آبشار سوکه‌دوکل منطقه دالانپر شهرستان ارومیه سقوط کرد.

