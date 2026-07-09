به گزارش کردپرس، عمر علیپور عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در شناسایی و پلمب مراکز غیرمجاز مداخلهگر در درمان، به خانه ملت گفت: برخورد با مراکز و افرادی که بدون مجوز قانونی و صلاحیت حرفهای در حوزه درمان فعالیت میکنند، از مطالبات جدی مردم و یکی از الزامات صیانت از سلامت جامعه است.
او افزود: سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است و هیچ فرد یا مجموعهای نباید با تبلیغات فریبنده، ادعاهای غیرعلمی یا ارائه خدمات فاقد پشتوانه تخصصی، جان و سلامت شهروندان را به خطر بیندازد. فعالیت این مراکز علاوه بر تحمیل هزینههای مالی، در بسیاری از موارد آسیبهای جبرانناپذیری برای بیماران به همراه دارد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به پلمب ۲۶۸۰ مرکز غیرمجاز طی سال گذشته، گفت: این آمار نشان میدهد که همچنان افراد سودجو در تلاش هستند از نیاز و اعتماد مردم سوءاستفاده کنند؛ بنابراین لازم است اقدامات نظارتی با قدرت بیشتری ادامه یابد و صرفاً به برخوردهای مقطعی محدود نشود.
نماینده ماکو در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: همکاری وزارت بهداشت، فراجا، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با مراکز غیرمجاز اقدامی ارزشمند است، اما این همکاری باید به یک سازوکار دائمی و هوشمند تبدیل شود تا امکان فعالیت مجدد متخلفان به حداقل برسد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: متأسفانه امروز بخشی از تخلفات درمانی به فضای مجازی منتقل شده است و برخی افراد بدون داشتن هرگونه تخصص یا مجوز، با تبلیغات گسترده اقدام به ارائه مشاوره درمانی، نسخهنویسی، فروش دارو یا محصولات با ادعاهای درمانی میکنند که این موضوع نیازمند نظارت جدیتر است.
او ادامه داد: قوانین موجود باید متناسب با شرایط جدید بازنگری شود تا برخورد با تخلفات در بستر فضای مجازی نیز از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار باشد همچنین پلتفرمهای منتشرکننده تبلیغات درمانی نیز باید نسبت به محتوای منتشرشده مسئولیتپذیر باشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر نقش آگاهیبخشی عمومی گفت: در کنار برخوردهای قانونی، آموزش مردم اهمیت ویژهای دارد و شهروندان باید بدانند دریافت خدمات درمانی تنها از مراکز دارای مجوز و افراد دارای صلاحیت، امنیت سلامت آنان را تضمین میکند و نباید به تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی اعتماد کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: گزارشهای مردمی نیز میتواند نقش مهمی در شناسایی تخلفات داشته باشد و لازم است سامانههای دریافت گزارش مردمی تقویت شوند تا روند رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتری انجام گیرد.
علیپور تاکید کرد: مجلس از هر اقدامی که به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، مقابله با فعالیتهای غیرقانونی و صیانت از سلامت مردم منجر شود، حمایت میکند و در صورت نیاز، آمادگی دارد با اصلاح قوانین، خلأهای موجود در حوزه برخورد با مداخلات غیرمجاز در درمان را برطرف کند. /
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