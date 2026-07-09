به گزارش کردپرس؛ سعید کریمی، رئیس سازمان‌جهاد کشاورزی با سفر به شهرستان سرپل ذهاب، از باغات انگور این منطقه بازدید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حاشیه این بازدید، با تأکید بر اهمیت بهره‌وری آب در سامانه گرمسیری استان، هدف از این حضور را ترویج کشاورزی پایدار و حفظ منابع آبی برای تأمین امنیت غذایی پایدار عنوان کرد.

وی افزود: «استفاده از روش‌های نوین آبیاری، الگویی کارآمد برای مقابله با کم‌آبی و افزایش بهره‌دهی مزارع است که باید در سطح استان گسترش یابد.»

گفتنی است با توجه به نیاز انگور به ارتفاع پایین از سطح دریا در بسیاری از مناطق استان کرمانشاه کشت انگور مرسوم می باشد .