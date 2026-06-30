حمله به ساختمان شهرداری با هدف اخلال در خدمات عمومی انجام شد+ فیلم

به گزارش کردپرس، شهرداری فرقین (سیلوان) در استان آمد (دیاربکر)، در واکنش به حمله صورت‌گرفته به ساختمان شهرداری، با برگزاری نشست خبری در مقابل ساختمان مرکزی این نهاد، جزئیاتی از این حادثه را تشریح کرد. در این نشست، شهرداران مشترک و شماری از شهروندان حضور داشتند.

در بیانیه خوانده ‌شده در این مراسم آمده است افرادی که ابتدا تلاش کرده بودند مسیر پیش‌بینی‌شده برای اجرای یک پروژه عمرانی را مسدود کنند، سپس با مراجعه به ساختمان شهرداری به شهرداران مشترک و کارکنان شهرداری حمله کردند.



شهرداری فرقین این اقدام را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و اعلام کرد که این حمله تنها متوجه شهرداری نبوده، بلکه «اراده دموکراتیک مردم» را هدف قرار داده است. در این بیانیه تأکید شده است که شهرداری در برابر هیچ فرد یا گروهی که با اشغال فضاهای عمومی، مسدود کردن راه‌های شهروندان یا ایجاد مانع در ارائه خدمات عمومی اقدام کند، مماشات نخواهد کرد.



در ادامه این بیانیه آمده است که چنین حملاتی مانع ادامه فعالیت‌های خدماتی شهرداری نخواهد شد. همچنین یادآوری شده که پیش از این نیز فردی که گفته می‌شد با مشکلات روانی مواجه بوده، به شهرداران مشترک شهرداری حمله کرده بود.



شهرداری فرقین با اشاره به تکرار این حوادث، اعلام کرد این رخدادها را دارای ماهیتی سازمان‌یافته و با هدف ایجاد اخلال در فعالیت‌های شهرداری می‌داند. این نهاد همچنین از آغاز روندهای حقوقی و قضایی در ارتباط با حمله اخیر خبر داد و تأکید کرد که پیگیری این پرونده را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.