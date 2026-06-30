به گزارش کردپرس، سازمان آمریکایی CPT در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اعلام کرد از تاریخ ۲۶ ژوئن، ساکنان روستاهای بازانگرا، گوندوک، گاورک، کرک‌رانک، پاتروم، کالوک، مارسیس، آلانش و اَرَی در دره «پساغا» واقع در محدوده اداره خودگردان زاخو، اجازه یافته‌اند به روستاهای خود بازگردند.

بر اساس این بیانیه، ساکنان این روستاها بیش از شش سال پیش در پی حملات ارتش ترکیه منطقه را ترک کرده بودند و طی حدود یک ماه گذشته برای بازگشت به محل سکونت خود تلاش می‌کردند.

به گفته CPT، بازگشت روستاییان منوط به رعایت شش شرط اعلام‌شده از سوی ترکیه است. بر این اساس، ورود به روستاها تنها از ساعت ۶ صبح تا ۷ عصر مجاز است و پس از این ساعت، هیچ فردی اجازه ماندن در روستاها را نخواهد داشت.

در این بیانیه همچنین آمده است که حمل هرگونه سلاح، از جمله سلاح شکاری و ابزار برنده، برای ساکنان ممنوع است و هر خانواده تنها می‌تواند به اندازه مصرف روزانه خود مواد غذایی به همراه داشته باشد.

بر اساس اعلام CPT، هنگام عبور از ایست‌های بازرسی، مدارک هویتی ساکنان دریافت و اطلاعات شخصی آنان ثبت می‌شود. همچنین رانندگان خودروها موظف‌اند تمامی افرادی را که به روستا منتقل کرده‌اند، هنگام غروب بازگردانند؛ در غیر این صورت، در صورت بازنگشتن حتی یک نفر، راننده بازداشت خواهد شد.

این نهاد همچنین مدعی شده است که نیروهای ترکیه سوابق ساکنان را از طریق سامانه‌های اطلاعاتی بررسی خواهند کرد و افرادی که به همکاری با نیروهای گریلا در گذشته مظنون باشند، بازداشت می‌شوند.



سازمان CPT در پایان بیانیه خود، تصاویری و ویدئوهایی از خانه‌های آسیب‌دیده در روستای مارسیس منتشر کرده و مدعی شده است این خسارت‌ها در جریان عملیات ارتش ترکیه در منطقه وارد شده است.