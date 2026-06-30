سرویس ترکیه - سازمان آمریکایی CPT اعلام کرد که از ۲۶ ژوئن، به ساکنان ۹ روستا در دره «پساغا» در محدوده اداره خودگردان زاخو اجازه بازگشت به خانههایشان داده شده است؛ اما این بازگشت، بنا بر اعلام این نهاد، مشروط به رعایت شش شرط تعیینشده از سوی ترکیه خواهد بود.
به گزارش کردپرس، سازمان آمریکایی CPT در بیانیهای که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، اعلام کرد از تاریخ ۲۶ ژوئن، ساکنان روستاهای بازانگرا، گوندوک، گاورک، کرکرانک، پاتروم، کالوک، مارسیس، آلانش و اَرَی در دره «پساغا» واقع در محدوده اداره خودگردان زاخو، اجازه یافتهاند به روستاهای خود بازگردند.
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