به گزارش کردپرس، وزارت کشور ترکیه اعلام کرد از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، ۱۳۴ عضو حزب کارگران کردستان (PKK) در چارچوب برنامههای موسوم به «اقناع و بازگرداندن» و در پی فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی، خود را به نیروهای امنیتی ترکیه تسلیم کردهاند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این افراد در نتیجه عملیات مشترک واحدهای اطلاعاتی فرماندهی ژاندارمری، پلیس ترکیه و دایره مبارزه با تروریسم شناسایی و به تسلیم شدن ترغیب شدهاند.
بر اساس اعلام وزارت کشور، در میان افراد تسلیمشده، دو نفر از فهرست افراد تحت تعقیب در سطح «خاکستری» و یک نفر از فهرست «زرد» نیز حضور دارند؛ سطحبندیهایی که دولت ترکیه برای درجهبندی افراد تحت تعقیب در پروندههای مرتبط با PKK به کار میبرد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که ۱۱۵ نفر از افراد تسلیمشده با حکم دادگاه تا زمان برگزاری محاکمه بازداشت شدهاند، ۱۴ نفر با قرار نظارت قضایی آزاد شدهاند و روند رسیدگی قضایی به پرونده پنج نفر دیگر همچنان ادامه دارد.
وزارت کشور ترکیه تأکید کرد نیروهای امنیتی به عملیات خود علیه گروههایی که از نگاه آنکارا امنیت و وحدت ملی این کشور را تهدید میکنند، ادامه خواهند داد.
در این گزارش همچنین یادآوری شده است که ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان (PKK) را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادهاند. این گروه از سال ۱۹۸۴ وارد درگیری مسلحانه با دولت ترکیه شده است؛ درگیریهایی که تاکنون جان دهها هزار نفر را گرفته است.
این گزارش همچنین به روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» اشاره میکند و میافزاید که PKK در اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرده بود در چارچوب این روند، خروج نیروهای خود از خاک ترکیه را آغاز کرده است؛ اقدامی که چند ماه پس از شروع روند کنار گذاشتن سلاح در شمال عراق صورت گرفت. به نوشته این گزارش، این روند اکنون وارد مرحله خروج نیروها شده و PKK نیز در مراسمی در عراق درباره این فرایند بیانیهای منتشر کرده بود.
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