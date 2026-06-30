اظهاراتم را برای انتقال به سازمان اطلاعات ترکیه نزد هیئت تحریر الشام ثبت کردم

به گزارش کردپرس، جلسه رسیدگی به پرونده متهمان متواری انفجار ایستگاه راه‌آهن آنکارا، در شعبه چهارم دادگاه کیفری سنگین آنکارا برگزار شد.

این پرونده مربوط به حمله‌ای است که در جریان تجمع «کار، صلح و دموکراسی» به ابتکار کنفدراسیون اتحادیه‌های کارمندان بخش عمومی (KESK)، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی (DİSK)، انجمن پزشکان ترکیه (TTB) و اتحادیه اتاق‌های مهندسان و معماران ترکیه (TMMOB) رخ داد و در نتیجه آن ۱۰۴ نفر جان خود را از دست دادند.

در این جلسه، خانواده‌های جان‌باختگان، نمایندگان شماری از احزاب سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز حضور داشتند.

در جریان رسیدگی، عمر دنیز دوندار، یکی از متهمان متواری که پیش‌تر به ترکیه منتقل شده بود، برای نخستین بار در برابر دادگاه حاضر شد. به این ترتیب، برای نخستین بار یکی از متهمان این پرونده در برابر هیئت قضایی حاضر و مورد بازجویی قرار گرفت.

پس از احراز هویت، وکلای خانواده‌های قربانیان پرسش‌هایی را از متهم مطرح کردند. عمر دنیز دوندار در پاسخ به این پرسش‌ها گفت که پس از بازداشت توسط نیروهای هیئت تحریر الشام (HTŞ)، اظهاراتی ارائه کرده است تا برای سازمان اطلاعات ترکیه (میت) ارسال شود.

این اظهارات با واکنش خانواده‌های قربانیان روبه‌رو شد و آنان با اعتراض در جلسه دادگاه اعلام کردند که با گذشت سال‌ها، روند دستیابی به عدالت همچنان به نتیجه نرسیده است.

در پی این اعتراض‌ها، رئیس دادگاه خواستار خروج خانواده‌های قربانیان از سالن شد، اما وکلای حاضر با این تصمیم مخالفت کردند. در نهایت، دادگاه برای مدتی تنفس اعلام کرد.