به گزارش کردپرس، به نقل از منابع محلی، آتشسوزی که در محله روستایی دوکانه در شهرستان قوسر (قزلتپه) استان ماردین آغاز شد، در مدت کوتاهی و بر اثر وزش باد شدید به منطقه خورس گسترش یافت و به داخل برخی روستاهای این منطقه نیز سرایت کرد.
در پی گسترش آتش، نیروهای آتشنشانی به محل اعزام شدند و همراه با اهالی روستاها برای مهار حریق تلاش میکنند. با این حال، شدت وزش باد موجب شده است که آتش همچنان در مناطق وسیعی پیشروی کند.
گزارشها حاکی است که با وجود مداخله هوایی از طریق بالگرد، عملیات اطفای حریق تاکنون نتوانسته مانع گسترش آتش شود. منابع محلی اعلام کردهاند که شعلهها در حال حرکت به سمت شهرستان شمریک (مازیداغی) هستند و نگرانیها درباره گسترش بیشتر آتشسوزی افزایش یافته است.
مقامهای محلی هنوز درباره میزان خسارتهای احتمالی و وسعت دقیق مناطق آسیبدیده اطلاعیه رسمی منتشر نکردهاند.
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