به گزارش کردپرس، در بیانیه دفتر سیاسی حزب دمکرات که روز شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، آمده است در شرایطی که نشست‌ها، دیدارها و پیام‌های سیاسی به نتیجه نرسیده‌اند، لازم است گفت‌وگوها از فضای رسانه‌ای و بیرون از نهادها به میز مذاکره در چارچوب پارلمان منتقل شود.

حزب دمکرات از تمامی جریان‌های سیاسی حاضر در دوره ششم پارلمان اقلیم کردستان، چه احزابی که کرسی بیشتری دارند و چه احزابی که سهم کمتری کسب کرده‌اند، خواست برای فعال‌سازی پارلمان همکاری کنند و مسئولیت گفت‌وگوهای مؤثر و یافتن راه‌حل مناسب را در داخل پارلمان برعهده بگیرند.

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است که پس از اعلام نتایج انتخابات، حزب دمکرات با هدف فعال‌سازی نهادهای قانونی بر اساس قانون، چندین سناریو و راهکار را برای بازگشایی پارلمان، انتخاب رئیس اقلیم کردستان و تشکیل کابینه دهم ارائه کرده است.

دفتر سیاسی حزب دمکرات همچنین به تلاش‌ها و ابتکارهای انجام‌شده از سوی مسعود بارزانی و این حزب برای ایجاد تفاهم سیاسی اشاره کرد و اعلام کرد با وجود پیام‌ها، تماس‌ها، نشست‌های دوجانبه و چندجانبه و تشکیل هیئت‌های گفت‌وگو، تاکنون پاسخ و رویکرد مثبت مورد انتظار حاصل نشده است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به شرایط منطقه و وضعیت اقلیم کردستان تأکید شده است که مسئولیت ملی و میهنی ایجاب می‌کند هرچه سریع‌تر راه‌حلی برای عبور از وضعیت کنونی پیدا شود؛ چراکه ادامه این بن‌بست سیاسی جز آسیب به اقلیم، تجربه سیاسی و دستاوردهای آن نتیجه‌ای نخواهد داشت.

دفتر سیاسی حزب دمکرات در این بیانیه همچنین به پیام ماه گذشته مسعود بارزانی به مناسبت عید قربان اشاره کرده که در آن از جریان‌های سیاسی خواسته بود به اختلافات بی‌نتیجه پایان دهند و منافع مردم و منافع کلان اقلیم را بر ملاحظات حزبی ترجیح دهند.