کردپرس

تشکیل دولت بسیار پیچیده شده و اکنون میانجی‌گری میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی نیز دشوار شده است. حزب دمکرات علاوه بر اینکه تعدادی پست و مقام در اختیار دارد، آمادگی ندارد آن‌ها را به اتحادیه میهنی واگذار کند و همزمان معامله بر اساس مجموع ۳۹ کرسی اتحادیه میهنی و نسل نو را نیز نمی‌پذیرد.

در مقابل، اتحادیه میهنی علاوه بر اینکه آشکارا خواهان نیمی از دولت و ریاست‌هاست؛ از جمله ریاست دولت، ریاست پارلمان، ریاست اقلیم، ریاست شورای امنیت، ریاست شورای قضایی و…، خواستار تعیین اختیارات دولت و محورهای حکمرانی نیز شده است.

حزب دمکرات و اتحادیه میهنی هرکدام به دنبال طرحی دیگر برای وارد کردن فشار بر طرف مقابل هستند. حزب دمکرات تاکنون موفق نشده بدون اتحادیه میهنی روند تشکیل کابینه جدید را پیش ببرد. اکنون گفته می‌شود خواستار فعال‌سازی موقت پارلمان شده تا تا زمان رسیدن به راه‌حل با اتحادیه میهنی، کارها پیش برود؛ اما هم ریاست موقت پارلمان در اختیار نسل نو است و هم از نظر منطقی سیاسی و حقوقی، انتخاب هیئت موقت برای پارلمان نه ممکن بوده و نه سابقه داشته است. احزاب دیگر نیز حاضر نیستند جانب هیچ‌یک از این دو حزب را بگیرند و گفته‌اند این اختلاف به خود شما مربوط است. همچنین ترکیب پارلمان مانند دوره‌های قبل نیست تا حزب دمکرات بتواند از ۱۱ کرسی اقلیت‌ها بهره ببرد؛ به همین دلیل وضعیت سیاسی کاملاً قفل شده است.

اکنون بیشتر مراکز اصلی دولت و حکمرانی در اختیار حزب دمکرات است؛ بنابراین شاید برای تشکیل دولت عجله زیادی نداشته باشد، اما مدتی است از برنامه‌های اتحادیه میهنی نگران شده و به همین دلیل در روزهای اخیر بحث فعال‌سازی پارلمان را مطرح می‌کند.

اتحادیه میهنی قصد دارد در بغداد از طریق دادگاه فدرال علیه دولت و پارلمان کردستان اقدام و شکایت ثبت کند. اگر این شکایت ثبت شود، وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد؛ زیرا همه سناریوها را باز می‌کند؛ از جمله انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، لغو تمام تصمیمات دولت و پارلمان اقلیم که پس از پایان دوره قانونی‌شان صادر شده‌اند، تا حتی سناریوهایی مانند جلوگیری بغداد از اختصاص بودجه به اقلیم؛ چون بدون وجود دولتی با مشروعیت کامل و پارلمان فعال، بودجه نیز قابل تأمین نخواهد بود.

بر اساس اطلاعات موجود، اگر تا پایان ماه آینده حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به توافق نرسند، تحولات تازه‌ای در رقابت میان دو طرف رخ خواهد داد، اما هنوز مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد.

قرار است هفته آینده اتحادیه میهنی و نسل نو توافق‌نامه میان خود را امضا و اعلام کنند. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در نسل نو این است که این حزب به‌صورت رسمی وارد دولت نشود، بلکه به عنوان متحد اتحادیه میهنی به دولت رأی اعتماد بدهد؛ به شرطی که برنامه‌ها و مطالباتش به‌طور شفاف در برنامه دولت ثبت و اعلام شود. البته این موضوع هنوز به‌طور کامل تأیید نشده و ممکن است در پیام یا بیانیه‌ای که قرار است منتشر شود، روشن‌تر شود.

یکی دیگر از برنامه‌های اتحادیه میهنی و نسل نو این است که در بودجه جدید عراق ـ که دولت بغداد اکنون مشغول آماده‌سازی آن است و گفته می‌شود تا ماه اکتبر آماده می‌شود ـ بندهایی اضافه شود تا دولت عراق علاوه بر حقوق‌ها، بودجه توسعه و سرمایه‌گذاری آن مناطق را به‌صورت جداگانه ارسال کند.

این اقدام هرچند هنوز قطعی نیست و از نظر حقوقی نیز ممکن است دشوار باشد، اما گامی در جهت فاصله‌گیری بیشتر در داخل اقلیم کردستان و شکل‌گیری واقعیتی تلخ در عرصه سیاسی تلقی می‌شود.

خلاصه اینکه وضعیت اقلیم به مرحله‌ای حساس و خطرناک رسیده است. علاوه بر نبود توافق و اینکه نهادهای حکمرانی در اقلیم تعریف روشنی در قانون اساسی و قوانین اقلیم ندارند، سناریوها و طرح‌های مطرح‌شده نیز می‌توانند خطرناک باشند. خواسته‌های حزبی و شخصی به مانعی جدی در مسیر پیشرفت اقلیم تبدیل شده و امید می‌رود اوضاع از این هم پیچیده‌تر نشود.