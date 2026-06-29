واکنش نسل نو به پیشنهاد حزب دمکرات؛ پارلمان و دولت از هم جدا نیستند

به گزارش کردپرس، همداد شاهین، سخنگوی جنبش نسل نو، در یک اظهارنظر ویدیویی به پیشنهاد اخیر حزب دمکرات کردستان درباره فعال‌سازی دوباره پارلمان اقلیم کردستان بدون تشکیل دولت واکنش نشان داد و آن را فاقد معنا و کارایی دانست.

همداد شاهین گفت: «جدیدترین ابتکار حزب دمکرات این است که پارلمان را بدون تشکیل دولت فعال کنیم»، اما به باور او چنین اقدامی نمی‌تواند به حل بحران سیاسی کمک کند.

او تأکید کرد: «فعال‌سازی پارلمان بدون تشکیل دولت بی‌معناست» و افزود پارلمان زمانی کارکرد واقعی دارد که بتواند نقش نظارتی و قانونی خود را در قبال دولت ایفا کند.

سخنگوی نسل نو همچنین اظهار داشت: «مردم پارلمانی را برای چه می‌خواهند که نتواند از دولت بازخواست کند؟» و بر این اساس تأکید کرد که تشکیل دولت و فعال‌سازی پارلمان دو روند جدا از هم نیستند.

او در پایان گفت: «دولت و پارلمان از هم جدا نیستند.»

این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در بیانیه‌ای خواستار فعال‌سازی دوباره پارلمان اقلیم و انتقال اختلافات و گفت‌وگوهای مربوط به تشکیل کابینه دهم به داخل پارلمان شده و ادامه وضعیت کنونی را به زیان اقلیم کردستان و روند سیاسی دانسته است.