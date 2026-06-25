به گزارش کردپرس، هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در دیدار با لیو جون، سرکنسول جمهوری خلق چین، بر ضرورت فعال‌سازی پارلمان اقلیم کردستان و خروج از وضعیت بن‌بست سیاسی تأکید کرد.

هورامی در این دیدار گفت فعال‌سازی پارلمان، نقطه آغاز و پایه عبور از وضعیت بن‌بست کنونی است و همه طرف‌ها در برابر ساختار اقلیم، اعتماد رأی‌دهندگان و مردم کردستان مسئولیت سیاسی، حقوقی و ملی دارند.

او همچنین با اشاره به نتایج آخرین انتخابات تأکید کرد حزب دمکرات کردستان به عنوان نیروی پیروز نخست، با حدود ۴۰۰ هزار رأی بیشتر از دو جریان دوم و سوم قرار گرفته و از حق دموکراتیک و سیاسی خود برخوردار است که این نتایج را به عنوان یکی از مبانی مذاکرات سیاسی مطرح کند.

عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات در ادامه گفت در توافق سیاسی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی که پس از حدود شش ماه گفت‌وگو در ماه مه ۲۰۲۵ امضا شد، اصل شراکت و سازش به عنوان پایه توافق سیاسی میان دو طرف در نظر گرفته شده است.