به گزارش کردپرس، علی حسین، مسئول دفتر هماهنگی سلیمانیه، حلبچه و گرمیانِ حزب دمکرات کردستان اعلام کرد: ائتلافی که بر پایه فشار و تحمیل شکل بگیرد، نه برای ما و نه برای هیچ طرف دیگری نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
او در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «هیچ شرط از پیش تعیینشدهای را قبول نمیکنیم. تصمیم ما این است که با هر حزب سیاسی بر اساس جایگاه و وزن سیاسی خودش تعامل کنیم.»
علی حسین افزود: «هرچند در تعامل با اتحادیه میهنی، جایگاه واقعی کرسیها را بهطور کامل ملاک قرار ندادهایم و ملاحظاتی را در نظر گرفتهایم، اما در گذشته نیز صرفاً بر اساس تعداد کرسیها رفتار نکردهایم و مشارکت با اتحادیه میهنی را اجرایی کردهایم.»
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