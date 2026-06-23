به گزارش کردپرس، علی حسین، مسئول دفتر هماهنگی سلیمانیه، حلبچه و گرمیانِ حزب دمکرات کردستان اعلام کرد: ائتلافی که بر پایه فشار و تحمیل شکل بگیرد، نه برای ما و نه برای هیچ طرف دیگری نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «هیچ شرط از پیش تعیین‌شده‌ای را قبول نمی‌کنیم. تصمیم ما این است که با هر حزب سیاسی بر اساس جایگاه و وزن سیاسی خودش تعامل کنیم.»

علی حسین افزود: «هرچند در تعامل با اتحادیه میهنی، جایگاه واقعی کرسی‌ها را به‌طور کامل ملاک قرار نداده‌ایم و ملاحظاتی را در نظر گرفته‌ایم، اما در گذشته نیز صرفاً بر اساس تعداد کرسی‌ها رفتار نکرده‌ایم و مشارکت با اتحادیه میهنی را اجرایی کرده‌ایم.»